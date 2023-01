La Perla del Oeste tuvo un buen comienzo en la Copa Federación

Polideportivo y La Perla, mostraban sus variantes, respecto a la temporada 2022. Por decisión de la comisión directiva de Poli, este año se jugará con un plantel netamente oriundo de Llambi. En ese aspecto ya no cuadraba Carlos García, su entrenador hasta el año pasado. Sebastián “Chiqui” Córdoba, asumió el desafío y este domingo fue su estreno oficial.

En los primeros 45 minutos, no se sacaron diferencias notorias. Incluso los arqueros no tuvieron casi nada de trabajo. Sin embargo en el complemento, La Perla, sacó a relucir sus variantes y Llambi no logró mover a su rival con las realizadas. Más aún teniendo en cuenta, que debía intentar empatar. Algo que casi logró, pero se encontró con la eficacia de Rossini, que despejó el balón al córner.

La Perla.jpg El triunfo del equipo del Flaco Tobaldo fue por la mínima diferencia, con gol de Joel Abraham, a los 33 minutos del segundo tiempo.

En el primer tiempo se destacó en el visitante el ex Gimnasia, Agustín Flores y también tuvo aspectos para destacar en Santiago Paredes. Por el local un criterioso manejo del balón de Marcos Videla y la dinámica que mostró Williams Tibaldo.

En el segundo tiempo, La Perla comenzó a tener mayor presencia desde lo físico, lo que con el correr de los minutos, lo llevó a jugar en campo contrario.

Hasta que a los 33, tiro de esquina desde la derecha, el centro al punto penal, Borghello la peinó, pero no pudo cambiar la trayectoria, por el segundo palo le quedó a Abraham y “Pichi” definió para poner el 1 a 0. La Perla no estuvo fino para ampliar la ventaja y casi lo pagó caro. Porque a los 45, quedó habilitado el “Tigre” Lovato, remató y Rossini con espectacular atajada la mandó al córner.

Schmidt sorpresivamente a los 47, quedó mano a mano con Chiariotti y “Ninja” lo evitó. Para Llambi, el consuelo es que la serie todavía está abierta, pero deberá trabajar mucho para lograr tener un resultado positivo en Recreo Sur, dentro de 7 días.

Síntesis

Polideportivo Llambi Campbell 0- La Perla del Oeste 1

Polideportivo Llambi Campbell: Agustín Chiariotti; Leandro Adrover, Milton Lovato, Gonzalo Borghello y Braiton Hollman; Tomás Carpineta, Juan Chiariotti, Williams Tibaldo, Marcos Videla y Ezequiel Sosa; Leandro Lovato. D.T. Sebastián Córdoba.

La Perla del Oeste: Fernando Rossini; Rodrigo Toriglia, Agustín Palombarini, Jonatan Traverso y Germán Schmidt; Agustín Flores, Leonardo D'Alessandro, Pablo Martínez y Santiago Paredes; Leandro Escobar y Emanuel Vatt. D.T. Adalberto Tobaldo.

Goles: en el segundo tiempo, a los 33 min. Joel Abraham (LP)

Cambios: en el segundo tiempo; Joel Abraham por Escobar (LP); Yamil Gómez por Tibaldo (PLL); Mauro Romero por Flores y Emanuel Vallejos por Martínez (LP); Emiliano Cavaleri por Adrover (PLL); Tiziano Miranda por Vatt y Juan Mendoza por Paredes (LP); Mariano Chiariotti por Juan Chiariotti y Sebastián Sioli por Hollman (PLL).

Suplentes: Facundo Suárez y Jonathan Montenegro (PLL). Mariano Rodríguez y Francisco Vera (LP)

Amonestados: Milton Lovato y Williams Tibaldo (PLL). Joel Abraham (LP)

Cancha: Polideportivo Llambi Campbell

Árbitro: Mauricio Montiel (Liga Verense)

Crónica: Julián Monzón