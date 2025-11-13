Uno Santa Fe | Ovación | Cristiano Ronaldo

La pesadilla de Cristiano Ronaldo en Irlanda: roja, gestos y despedida al canto de Messi

En la derrota de Portugal por 2-0, Cristiano Ronaldo pegó un codazo por la espalda a O´Shea, acusó de llorón a Collins y vio la tarjeta roja a instancias del VAR

13 de noviembre 2025 · 21:30hs
Cristiano Ronaldo tuvo noche de pesadilla en la caída de Portugal en su visita ante Irlanda, en lo que podría ser su último partido por Eliminatorias. El astro de 40 años pegó un codazo por la espalda y fue expulsado por primera vez con su seleccionado, un castigo que más que celebrado por el Aviva Stadium de Dublin, que lo abucheó fuertemente y cantó por Lionel Messi.

La escuadra gaélica estaba obligada a ganar para seguir con chances de regresar a la Copa del Mundo y logró hacerse fuerte como local, al obtener el 2-0 primero parcial y eventualmente definitivo antes del final de la primera etapa.

La polémica que daría la vuelta al mundo se produjo en la segunda mitad del encuentro: Ronaldo, ofuscado por la pegajosa marca de Dara O´Shea, respondió con un insólito codazo giratorio a la espalda del defensor.

La acción, inicialmente, fue sancionada con una tarjeta amarilla y por la cual el ex-Real Madrir acusó de "llorón" a Nathan Collins por su reclamo al referí.

Pese a la reacción de Ronaldo minimizando lo ocurrido, desde el VAR llamaron al árbitro Glenn Nyberg para revisar la acción, tras lo cual volvió con una marcha atrás sobre su veredicto original y expulsó al lusitano, quien aplaudió irónicamente a un público que le despidió con fuertes abucheos, insultos y cántico por Lionel Messi.

La tarjeta roja no solo implica un final lejos de lo esperado para su carrera en lo que respecta a las Eliminatorias, sino que también pone en riesgo su presencia en el estreno de Portugal en la cita mundialista.

En caso de que reciba más de una fecha de suspensión, cumplirá no solo en el cierre de las Eliminatorias sino también en la Copa del Mundo, situación similar a lo acontecido con Nicolás Otamendi con la Selección Argentina al ser expulsado ante Ecuador. Claro está, primero Portugal se tiene que clasificar.

Debido a su expulsión, ahora Portugal deberá afrontar su última fecha en las Eliminatorias sin su capitán y máxima figura, donde verá enfrentar a Armenia para sellar su pasaje a la Copa del Mundo. Actualmente los lusos lideran con 10 unidades, con Hungría en puesto de repechaje con ocho puntos e Irlanda todavía con chances con siete unidades de adueñarse del puesto hoy en manos de los húngaros.

