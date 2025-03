La provincia lanzó el programa Mejor Deporte en Santa Fe

El gobierno provincial presentó el programa Mejor con Deporte, el cual tiene como objetivo el perfeccionamiento de escuelas de atletismo fortaleciendo las políticas deportivas en coordinación de las organizaciones intermedias de toda la provincia. está destinado a atletas convencionales, de entre 13 y 18 años de edad, como así también para deportistas con discapacidad en actividad o que quieran comenzar una disciplina. Consiste en un aporte no reintegrable a los municipios o comunas que adhieran al programa.

Flavia Padín.jpg La secretaria de deportes, Flavia Padín, y el Vasco Alurralde, en el acto de entrega realizada en la capital provincial.

La actividad se desarrolló este martes en La Redonda, en la ciudad capital, y fue encabezada por la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; la secretaria de Deportes, Flavia Padin; y el atleta santafesino que se consagró campeón en salto en largo en los Juegos Paralímpicos de París 2024, Brian Impellizzeri, quien junto al garrochista Germán Chiaraviglio son los padrinos de la iniciativa. Además, estuvieron presentes senadores provinciales y autoridades y representantes de municipios y comunas.

Un aporte más que importante

Flavia Padin explicó que “esto tiene que ver con lo que hablamos con municipios y comunas, que nos dicen que las realidades de los chicos de entre 13 y 18 años que no pueden ir a un club, o sus padres no pueden pagarle un club o no se sienten buenos para hacer los deportes tradicionales como el fútbol, el básquet o el vóley y van quedando un poco afuera”.

La secretaria de Deportes afirmó estar “mucho más convencida que este programa les va a dar una herramienta fundamental que es la de la inserción a través del deporte para chicos que hoy no tienen esa herramienta”.

Finalmente, Brian Impellizzeri dijo sentirse “orgulloso de ser parte del programa, ser padrino de esto que será un semillero importante para lo que es la provincia. Es también transmitir eso que nosotros vivimos, para que otros chicos se sumen. Me pone muy contento que se generen y se otorguen estas nuevas escuelas en diferentes puntos de la provincia y que no sean solamente en las grandes ciudades”, destacó.