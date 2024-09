La reflexión de Mancuello sobre el presente de Independiente

El oriundo de la ciudad santafesina de Reconquista retornó a Independiente en agosto de 2023 , tras lo que fue su primer paso en el club entre 2008 y 2016, y se esperaba que sea para sumarse como ´referente´ por su edad y experiencia. Sin embargo, la realidad fue totalmente contraria a la expectativa ya que el jugador no rindió desde su arribo y no es una de las principales opciones para el entrenador Julio Vaccari.

A pesar de este pobre presente en el club, Mancuello es tomado como un ´referente´ para los más jóvenes, dentro y fuera del campo de juego, de los cuales opinó: "Hoy los chicos ya no tienen el mismo interés por sobre el fútbol y es lo que uno trata de inculcarles, después las redes sociales obviamente te confunden muchísimo porque siempre el mejor es el que no juega, siempre el mejor es el que no está. En las redes piden a chicos que después se van a préstamo y les cuesta jugar".

"Sueño con que los chicos del club le den la posibilidad a Independiente de dar ese verdadero paso al frente. Lo más importante es que creen jugadores en Domínico. Hay que poner el foco en las infantiles, como para formarlos desde el inicio y que sean jugadores de Independiente" agregó el mediocampista de 35 años.

Mancuello, sobre su salida de Independiente

Además, el ex jugador de Vélez y Belgrano de Córdoba se refirió a los rumores de una posible salida de Independiente por motus propio en relación a su bajo rendimiento: "A mí lo que me sorprendió es que salgan estas cosas, lo único que hacen es generar cosas negativas en el club. En mi caso lo que yo plantee es una situación lógica de que éramos un montón de jugadores y yo creo que cuando en un equipo hay muchos jugadores es muy difícil gestionar los que no juegan, pero no por quien soy yo, porque hay muchos chicos que tienen hasta menos minutos que yo y es muy difícil de gestionar cuando en un plantel hay muchos nombres. En ningún momento dije "me quiero ir del club" sabiendo que estuve nueve años afuera y lo que significó esta vuelta, yo entiendo el lugar que ocupo en el club".

"Yo volví con el objetivo de ayudar al club, ya sea desde adentro o donde me toque, los jugadores de futbol hoy en día tienen que saber ocupar diferentes tipos de roles. Con Carlos fueron cinco o seis partidos que no estuve como titular, después con la llegada de Julio optó por otros compañeros y uno lo tiene que entender, saber que a uno del lado de referente esta todo el tiempo siendo observado, uno tiene que saber cómo comportarse. Lo más importante hoy es que Independiente cuente con varios futbolistas que puedan cumplir con diferentes tipos de características para ser un Independiente cada vez más fuerte" concluyó quién llegó a los 200 partidos con la camiseta del club de Avellaneda.