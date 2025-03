La Salle ganó pero no le alcanzó en San José de la Esquina

Por la vuelta de las semifinales de la Copa Federación, La Salle derrotó a Centenario por 2 a 0, pero no clasificó ya que en el global perdió por 3 a 2

La Salle Jobson tenía una tarea más que complicada que era la de remontar el resultado de la ida que le fuera totalmente esquivo, luego de un desempeño no tan bueno en Cabaña Leiva. Los dirigidos por Eduardo Magnín fueron al departamento Caseros con la ilusión de lograr el pasaje a la serie decisiva del certamen provincial, pero no pudo, estuvo cerca de la hazaña pero no le alcanzó.