La Selección Argentina enfrenta a Panamá rumbo a la AmeriCup

La Selección Argentina se medirá este domingo, desde las 22, ante Panamá, en uno de sus últimos amistosos antes de afrontar la AmeriCup en Nicaragua

16 de agosto 2025 · 12:10hs
Este domingo, la Selección Argentina que orienta Pablo Prigioni comenzará la recta final de su preparación rumbo a la AmeriCup, con su presencia en un cuadrangular amistoso que organiza Panamá.

Precisamente los 14 jugadores que siguen en la pelea por integrar el roster definitivo chocarán ante el dueño de casa, para después jugar contra Brasil (lunes) y Uruguay (martes).

PROXIMOS PARTIDOS

• 17 de agosto a las 22hs | vs Panamá – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

• 18 de agosto a las 20.30hs | vs Brasil – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

• 19 de agosto a las 20.30hs | vs Uruguay – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

En la AmeriCup 2025 Argentina integra el grupo C con Nicaragua, Colombia y República Dominicana. El debut en Managua será ante los locales, el viernes 22 de agosto a las 18:40hs. El equipo Albiceleste volverá a jugar el domingo 24 ante Dominicana (16:10hs) cerrará la zona el lunes 25 contra Colombia (18:40hs). La AmeriCup 2025 se transmitirá por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.

JUGADORES CONVOCADOS

•Aaliya, Lee – UCAM Murcia, España

•Bocca, Juan – Fibwi Palma, España

•Bordon, Dylan - Gran Canaria, España

•Bressan, Gonzalo - Olímpico, Argentina

•Brussino, Nicolás - Gran Canaria, España

•Caffaro, Francisco – Boca Juniors, Argentina

•Corbalan, Gonzalo - San Pablo Burgos, España

•Fernández, Juan - Básquet Girona, España

•Lugarini, Bautista – Cantabria, España

•Marcos, Juan Ignacio - Barcelona, España

•Negrete, Alex – Flamengo, Brasil

•Trouet, Santiago - Arizona State, Estados Unidos

•Vaulet, Juan Pablo - Estudiantes, España

•Vildoza, José – Básquet Girona, España

