La Unión Santafesina de Rugby cerró una gran temporada

En lo deportivo fue una temporada más que positiva, ya que el seleccionado juvenil tuvo una muy buena performance, el seven con un equipo renovado cumplió un buen desempeño, y sin dudas, que el evento deportivo del año en Santa Fe, fue el partido de Los Pumas con Australia en Colón por el Rugby Championship. El dirigente adelantó que en 2025 el Regional se jugará igual, y que si habrá cambios en 2026.

Un año más que positivo para el rugby santafesino

El cierre de año es tiempo de balances, pero también de comenzar a planificar y resolver lo que se viene. El partido de Los Pumas ha sido el hecho más significativo de la temporada, pero en otros aspectos, el máximo dirigente del rugby local confirmó a Pablo Pfirter como nuevo responsable del Centro de Rugby y a Rodrigo Reyes como oficial de Desarrollo.

image.png El dirigente confirmó que el Regional del Litoral 2026 tendrá diez equipos en el sector principal.

"Estoy satisfecho con lo que se ha realizado en este tiempo, tenemos un grupo de trabajo que lo viene haciendo desde hace un tiempo prolongado, que trabaja en conjunto, haciendo las cosas de común acuerdo, y creo que todo eso, hace que se pueda avanzar. Siempre digo que lo mío es una continuidad de lo realizado por presidentes anteriores, desde Peloso, Pedro Benet, Esteban Fainberg, Jorge Bruzzone, todos los que han pasado han tenido una línea de trabajo, y se apostó a continuar eso" comenzó señalando Enrique Patrizi a UNO Santa Fe.

El presidente de la Unión Santafesina de Rugby sostuvo que "se ha producido una renovación en el concejo directivo en la reciente asamblea, muy pequeña, como es el caso del tesorero que ingresó Cristian Kuverling en lugar de Isidro Ordoñez, quien asumió la presidencia de Cha Roga".

En lo deportivo fue un año inolvidable, porque sin dudas que el evento deportivo del año en Santa Fe, fue el partido de Los Pumas con Australia por el Rugby Championship sobre lo que el dirigente afirmó que "Los Pumas fue un gran objetivo que nos propusimos allá a principios de año. La verdad hacía muchos años que no venía nuestro seleccionado. Habíamos tenido una seguidilla de muchos años de venir continuamente, con test matches, y nos propusimos recuperar eso, cosa que no es tan fácil".

image.png El contador Patrizi destacó la actuación del seleccionado juvenil en el Campeonato Argentino.

En el mismo sentido, destacó que "merced a la colaboración de Santa Fe Producciones, y particularmente de Carlos Fertonani, con un trabajo descomunal que hizo, la colaboración del gobierno provincial y municipal ha sido muy grande, y eso fue lo que nos permitió volver a tener Los Pumas. La frutilla del postre fue el resultado del partido, una victoria inolvidable, un partido espectacular, creo que la mejor actuación de Los Pumas de los últimos tiempos y los tuvimos en nuestra ciudad".

-¿Han hecho un recambio en el Centro de Rugby?

-Primero quiero agradecer a Guillermo Aguilera, porque estuvo más de diez años en el Centro, con un muy buen trabajo. Nuestra unión es una de las pocas que ha mantenido el director del centro tanto tiempo. Eso es sin dudas, producto del trabajo que ha hecho Guillermo en todo este tiempo. Ese trabajo se vio reflejado en la cantidad de jugadores que han salido y que han tenido proyección en los seleccionados nacionales, como Vivas, Rubiolo, Bernstein, Strada, y ahora Mateo Fauda. La intención es que se produzca una continuidad y creemos que Pablo Pfirter es la persona adecuada para eso, esperemos tener los mismos resultados que hemos tenido hasta ahora.

-¿Que va a pasar con el oficial de Desarrollo?

-El área de Desarrollo está bien, pero si habrá un cambio en el oficial, ya que será una persona que siempre ha trabajo en ese sector, como es Rodrigo Reyes, ya está en funciones, así que será ese cambio. Gonzalo ha trabajado bien, pero ahora con Rodrigo, el cual tiene mucho contacto con el desarrollo, el cual es difícil, hay que viajar, es mucho esfuerzo, los clubes hacen mucho sacrificio, y hay que ver como se los puede ayudar con esas cuestiones o colaborar.

image.png El evento deportivo del año en Santa Fe fue el partido de Los Pumas con Australia en Colón.

-¿Que evaluación haces de la actuación de los seleccionados?

-El seleccionado juvenil ha tenido una muy buena actuación. Cuando nos propusimos hace dos años trabajar con este grupo de entrenadores, primero, el objetivo era ascender, mantenerse en la elite, en el top 8 es muy difícil, por eso este año, cuando se arrancó con el proceso se comenzó en abril, y eso ha dado sus frutos. Se consiguió un quinto lugar que fue muy bueno. El Seven es un equipo muy renovado, con muchos chicos jóvenes, todos pasaron por el Centro, y la verdad llegó a estar entre los ocho primero, y es muy bueno.

-¿Como viste la actuación de los equipos santafesinos en el Regional?

-Lo del Regional del Litoral fue muy bueno para Santa Fe Rugby y CRAI, quien estuvo a un paso de ser campeón, una lástima el partido que perdió. En el caso de SFRC termino muy bien en un tercer puesto que es más que positivo, con una semifinal que podría haber tenido otro desenlace. En segunda, CRAR peleo hasta lo último, y recuperamos el lugar de Universitario, que es una de las instituciones más importantes y con mayor cantidad de jugadores, y que este en tercera división no era bueno. La aspiración es vuelva a estar en primera, que es el lugar donde tendría que estar.

image.png El presidente de la USR, confirmó que Pablo Pfirter es el nuevo director del Centro, y Rodrigo Reyes, el oficial de Desarrollo.

-¿El Regional del Litoral 2025, tendrá cambios o no?

-El torneo del año que viene va a ser prácticamente igual al que se jugó este año. Como se sabe, la UAR ha intercalado fechas con el Torneo del Interior durante todo el año, lo cual hace que se extienda la disputa del TRL hasta noviembre, porque prácticamente se va jugando a la par, pero el desarrollo es exactamente igual. Ya está determinado que en 2026 el Regional van a ser diez equipos en el nivel superior, y más equipos en la segunda división. Está previsto que el campeón de segunda va a ascender directamente, y habrá un play off, entre el octavo de primera y el segundo de segunda, para ver quien será el clasificado. El Dos Orillas no tendrá cambios, será también igual. Hay que ajustar detalles para que no tenga muchos baches, pero la competencia será igual.