La USR fue sede de una colecta de sangre para el hospital Cullen

En representación de la USR estuvieron presentes los dirigentes Isidro Ordoñez, Norberto Carosso, Juan Pablo Poletti, el árbitro Fernando De Feo, mientras que por el hospital Piloto lo hicieron Silvia Mill, técnica en hemoterapia e inmunohematología de medicina transfusional del Hospital José María Cullen, quien contó con la colaboración de Lucila Caballero, Alberto Coppi, Juan Toamacino y Sara Saravia.

image.png Dirigentes, jugadores, entrenadores y mánagers concurrieron a brindar su granito de arena en la sede de la Unión Santafesina.

"Estamos haciendo una colecta de donantes de sangre en donde todas las unidades de sangre extraídas se van a llevar al hospital José María Cullen. Nosotros ya habíamos organizado una en el Club Cha Roga, entonces lo molestamos para hacer otra, e Isidro nos dijo para hacerla en la sede de la Unión Santafesina. Básicamente estamos difundiendo el donante voluntario, altruista y habitual" expresó Silvia Mill.

La coordinadora del área de hemoterapia del hospital Cullen describió que "nosotros trabajamos mucho con los familiares, con los donantes voluntarios en el hospital, pero queremos modificar esa cuestión del paradigma del donante de reposición. En estos momentos hemos logrado modificar entre un cinco y un siete por ciento, y estamos llegando a un casi treinta y dos por ciento de donantes voluntarios".

La técnica indicó que "se logró haciendo este tipo de campañas, pidiendo ayuda, o tratando de concientizar a la población de la importancia de la donación voluntaria de sangre. La gente que tiene familiares internados no siempre esté ocupado ni preocupado por el donante de sangre. Entonces queremos ir contando que es lo que va pasando, por lo menos en nuestro hospital, que es de ultra emergencia, hacemos 4.000 transfusiones aproximadamente al año. Por eso necesitamos la ayuda de donantes, para tener un sustento propio". Agregó que "Siempre estamos compartiendo los hemocomponentes, porque la sangre no tiene nombre y apellido. Lo hacemos con quien lo necesite, en cualquiera de los hospitales de la ciudad".

A su turno, Isidro Ordoñez, manifestó que "esta iniciativa surgió de algo muy sencillo. En el caso del hospital Cullen, todo deportista, cuando tenemos alguna contusión, golpe o contusión, lo primero que surge es ir al Cullen, no hay otro. Quien ha padecido un accidente o una emergencia, y me ha pasado a mí, al primer lugar que me llevaron fue ahí al hospital. Entonces, como parte de los valores de nuestro deporte, es devolver al hospital todo lo que nos brinda permanentemente".

image.png El objetivo de esta campaña es lograr la mayor cantidad de donantes voluntarios aseguró Mill, coordinadora de hemoterapia del Cullen.

El tesorero de la Unión Santafesina de Rugby aseguró que "es nuestro granito de arena, lo que podemos brindarles. La USR trabaja gracias a los clubes, todos los donantes que se aportan son de todos los clubes nuestros. Están representados las instituciones de Santa Fe y la zona, y en el caso de CRAR de Rafaela y Alma Juniors de Esperanza, hacen una donación a sus centros asistenciales de cada una de las localidades".

El dirigente de la entidad rectora del rugby local indicó que "hemos tenido un gran compromiso de los clubes, dependemos de la participación de las instituciones que conformamos nuestra unión, y no solamente se hizo en base a los jugadores, sino también en dirigentes, árbitros, mánagers y entrenadores de las diferentes categorías. La intención claramente fue devolverle al hospital Cullen, todo lo que habitualmente nos brinda, cuando apelamos para que nos brinde atención".

Con un donante de sangre se pueden salvar hasta cuatro vidas. Sobre este punto, la licenciada Mill refrendó que eso es así. "Dependiendo de la patología que tenga cada paciente vamos a transfundir el hemocomponente que necesita. Cuando llegamos con las unidades de sangre, controlamos el stock del hemocomponente que tenemos en plasma, plaqueta, y glóbulos rojos, y lo que llamamos crioprecipitado, dependiendo de las cantidades que tenemos, y viendo todas las cirugías programadas, ya hacemos la separación de los componentes".