Uno Santa Fe | Ovación | Lanús

Lanús empató con Gimnasia de Mendoza, aseguró su lugar en los playoffs y sigue en carrera

El Granate igualó 1-1 ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 15 del Clausura. Lobos abrió el marcador y Loaiza, en contra, decretó el empate visitante.

Ovación

Por Ovación

1 de noviembre 2026 · 23:09hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Lanús empató con Gimnasia de Mendoza, aseguró su lugar en los playoffs y sigue en carrera

Lanús cumplió su objetivo en La Fortaleza y consiguió la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026, aunque no pudo cerrar la noche con una victoria. El equipo local empató 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza por la fecha 15, en un encuentro que tuvo pocas diferencias durante buena parte del desarrollo. Lobos adelantó al Granate antes del descanso, pero un gol en contra de Loaiza selló la igualdad en el complemento.

LEER MÁS: Lanús quiere sellar su clasificación y Gimnasia de Mendoza necesita defender su lugar

Lanús se adelantó, pero Gimnasia encontró el empate

El encuentro comenzó con los dos equipos intentando imponer sus condiciones, aunque las llegadas claras tardaron en aparecer. Lanús buscó manejar la pelota y progresar por las bandas, mientras que el conjunto mendocino se plantó con orden defensivo y trató de aprovechar los espacios para lastimar de contraataque.

La primera mitad transcurrió con mucha disputa en la mitad de la cancha y pocas oportunidades concretas. El Granate, que debió modificar su formación a los 15 minutos por la salida de José María Canale y el ingreso de Gonzalo Pérez, encontró la ventaja cuando el descanso estaba cerca.

Lobos apareció sobre el cierre de la etapa inicial para convertir el 1-0 y desatar el festejo de los hinchas locales. Con ese resultado, Lanús se fue al entretiempo con la tranquilidad de estar arriba en el marcador y la expectativa de poder ampliar la diferencia en el segundo período.

Sin embargo, Gimnasia de Mendoza salió decidido a cambiar el desarrollo en el complemento. El visitante adelantó sus líneas, buscó mayor profundidad y encontró espacios para acercarse al arco rival. Lanús también tuvo oportunidades para aumentar la ventaja, pero no consiguió liquidar el encuentro.

La igualdad llegó a los 72 minutos, cuando Loaiza intentó despejar una pelota dentro del área y terminó enviándola contra su propio arco. El desafortunado episodio dejó el marcador 1-1 y obligó al Granate a afrontar el tramo final con la incertidumbre de un resultado que ya no podía controlar.

El Granate alcanzó la meta y se metió en la próxima instancia

Pese a no conseguir los tres puntos, Lanús terminó celebrando una noticia importante: el empate le permitió asegurar su presencia en los playoffs del Clausura. El equipo bonaerense alcanzó el objetivo en una jornada en la que no logró mantener la ventaja, pero sumó lo necesario para continuar en la competencia.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, se llevó un punto de La Fortaleza después de reaccionar en el segundo tiempo y aprovechar una acción desafortunada del rival. El Lobo mostró capacidad de respuesta y evitó que el local celebrara una victoria ante su gente.

Así, el 1-1 dejó sensaciones diferentes, pero un dato central para el Granate: la clasificación ya está asegurada y Lanús podrá enfocarse en la fase decisiva del campeonato.

Lanús empate Gimnasia
Noticias relacionadas
barracas central golpeo sobre la hora y le arrebato el triunfo a belgrano en cordoba

Barracas Central golpeó sobre la hora y le arrebató el triunfo a Belgrano en Córdoba

franco colapinto brillo en mexico: termino 8°, remonto tres puestos y consiguio puntos clave para alpine

Franco Colapinto brilló en México: terminó 8°, remontó tres puestos y consiguió puntos clave para Alpine

boca festejo en la bombonera: vencio a river y se quedo con un superclasico caliente

Boca festejó en La Bombonera: venció a River y se quedó con un Superclásico caliente

conmebol sanciono a platense con una multa millonaria tras los incidentes ante fluminense

Conmebol sancionó a Platense con una multa millonaria tras los incidentes ante Fluminense

Lo último

Lanús empató con Gimnasia de Mendoza, aseguró su lugar en los playoffs y sigue en carrera

Lanús empató con Gimnasia de Mendoza, aseguró su lugar en los playoffs y sigue en carrera

Del deporte a la inteligencia artificial y la investigación científica: quiénes son los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026

Del deporte a la inteligencia artificial y la investigación científica: quiénes son los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026

Santo Tomé: el Concejo evalúa proyectos para habilitar Uber y flexibilizar el servicio de remises

Santo Tomé: el Concejo evalúa proyectos para habilitar Uber y flexibilizar el servicio de remises

Último Momento
Lanús empató con Gimnasia de Mendoza, aseguró su lugar en los playoffs y sigue en carrera

Lanús empató con Gimnasia de Mendoza, aseguró su lugar en los playoffs y sigue en carrera

Del deporte a la inteligencia artificial y la investigación científica: quiénes son los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026

Del deporte a la inteligencia artificial y la investigación científica: quiénes son los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026

Santo Tomé: el Concejo evalúa proyectos para habilitar Uber y flexibilizar el servicio de remises

Santo Tomé: el Concejo evalúa proyectos para habilitar Uber y flexibilizar el servicio de remises

Después de casi cuatro décadas, un Papa volverá a la Argentina: Son momentos históricos que nos mueven profundamente, afirmó Fenoy

Después de casi cuatro décadas, un Papa volverá a la Argentina: "Son momentos históricos que nos mueven profundamente", afirmó Fenoy

Kimi Antonelli, campeón de la Fórmula 1: los pilotos más jóvenes en ganar el título

Kimi Antonelli, campeón de la Fórmula 1: los pilotos más jóvenes en ganar el título

Ovación
Ludueña marcó su gol en Rosario, pero lamentó el empate de Unión: Merecíamos ganar

Ludueña marcó su gol en Rosario, pero lamentó el empate de Unión: "Merecíamos ganar"

Franco Colapinto brilló en México: terminó 8°, remontó tres puestos y consiguió puntos clave para Alpine

Franco Colapinto brilló en México: terminó 8°, remontó tres puestos y consiguió puntos clave para Alpine

Boca festejó en La Bombonera: venció a River y se quedó con un Superclásico caliente

Boca festejó en La Bombonera: venció a River y se quedó con un Superclásico caliente

Buosi emocionó a todos con su primer gol en Colón y con una dedicatoria muy especial a su abuelo

Buosi emocionó a todos con su primer gol en Colón y con una dedicatoria muy especial a su abuelo

Colón se ilusiona con el segundo ascenso y Colotto destacó la regularidad del equipo

Colón se ilusiona con el segundo ascenso y Colotto destacó la regularidad del equipo

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026