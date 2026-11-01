Lanús empató con Gimnasia de Mendoza, aseguró su lugar en los playoffs y sigue en carrera

El Granate igualó 1-1 ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 15 del Clausura. Lobos abrió el marcador y Loaiza, en contra, decretó el empate visitante.

Lanús cumplió su objetivo en La Fortaleza y consiguió la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026, aunque no pudo cerrar la noche con una victoria. El equipo local empató 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza por la fecha 15, en un encuentro que tuvo pocas diferencias durante buena parte del desarrollo. Lobos adelantó al Granate antes del descanso, pero un gol en contra de Loaiza selló la igualdad en el complemento .

Lanús se adelantó, pero Gimnasia encontró el empate

El encuentro comenzó con los dos equipos intentando imponer sus condiciones, aunque las llegadas claras tardaron en aparecer. Lanús buscó manejar la pelota y progresar por las bandas, mientras que el conjunto mendocino se plantó con orden defensivo y trató de aprovechar los espacios para lastimar de contraataque.

La primera mitad transcurrió con mucha disputa en la mitad de la cancha y pocas oportunidades concretas. El Granate, que debió modificar su formación a los 15 minutos por la salida de José María Canale y el ingreso de Gonzalo Pérez, encontró la ventaja cuando el descanso estaba cerca.

Lobos apareció sobre el cierre de la etapa inicial para convertir el 1-0 y desatar el festejo de los hinchas locales. Con ese resultado, Lanús se fue al entretiempo con la tranquilidad de estar arriba en el marcador y la expectativa de poder ampliar la diferencia en el segundo período.

Sin embargo, Gimnasia de Mendoza salió decidido a cambiar el desarrollo en el complemento. El visitante adelantó sus líneas, buscó mayor profundidad y encontró espacios para acercarse al arco rival. Lanús también tuvo oportunidades para aumentar la ventaja, pero no consiguió liquidar el encuentro.

La igualdad llegó a los 72 minutos, cuando Loaiza intentó despejar una pelota dentro del área y terminó enviándola contra su propio arco. El desafortunado episodio dejó el marcador 1-1 y obligó al Granate a afrontar el tramo final con la incertidumbre de un resultado que ya no podía controlar.

El Granate alcanzó la meta y se metió en la próxima instancia

Pese a no conseguir los tres puntos, Lanús terminó celebrando una noticia importante: el empate le permitió asegurar su presencia en los playoffs del Clausura. El equipo bonaerense alcanzó el objetivo en una jornada en la que no logró mantener la ventaja, pero sumó lo necesario para continuar en la competencia.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, se llevó un punto de La Fortaleza después de reaccionar en el segundo tiempo y aprovechar una acción desafortunada del rival. El Lobo mostró capacidad de respuesta y evitó que el local celebrara una victoria ante su gente.

Así, el 1-1 dejó sensaciones diferentes, pero un dato central para el Granate: la clasificación ya está asegurada y Lanús podrá enfocarse en la fase decisiva del campeonato.