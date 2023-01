Laprovíttola volvió a ser decisivo en el triunfo de Barcelona

De este modo, el exjugador de los San Antonio Spurs de la NBA (actuó en 18 partidos durante la temporada 2016) reúne una media de 12,9 unidades; 3,6 pases gol y 2,5 rebotes por cotejo.

En el quinteto blaugrana, que alcanzó su octavo triunfo en hilera, también hubo destacadas producciones del base lituano Rokas Jokubaitis, con 17 puntos y 3 rebotes; y del alero Nikola Mirotic, con 16 tantos, 5 rebotes y 3 recuperos.

En el elenco perdedor hubo participación argentina con los aleros Máximo Fjellerup (ex San Lorenzo) y Patricio Garino (ex Orlando Magic de la NBA), quienes no marcaron puntos luego de jugar por 18 y 9 minutos, respectivamente.

Además, el ala pivote santafesino Juan Francisco Fernández desarrolló su mejor performance anotadora en el torneo para Fuenlabrada, que fue superado como local por Lenovo Tenerife, por 95-67.

El interno del seleccionado argentino, de 20 años, firmó una planilla de 12 unidades (2-5 en dobles, 2-3 en triples, 2-2 en libres), 4 rebotes y una asistencia en 20 minutos que intervino en el quinteto madrileño.

En el conjunto insular, en tanto, el base uruguayo Bruno Fitipaldo (ex Obras Basket) concluyó con un balance de 15 puntos y 6 asistencias en casi 25m.

Los demás marcadores de este sábado: Breogán 99-Granada 67; Bilbao Basket 51-Joventut de Badalona 70

Mañana jugarán Baxi Manresa (Juan Pablo Vaulet)-Real Madrid (Gabriel Deck) a las 8.30 de Argentina; Unicaja Málaga-Valencia, a las 9.00; UCAM Murcia-Baskonia, a las 13.00; Gran Canaria (Nicolás Brussino)-Obradoiro (Fernando Zurbriggen) a las 14.30 y Zaragoza-Betis, a las 16.00.