Brian Fernández aseguró que tiene acordada su incorporación a Gimnasia de Chivilcoy para 2027. Solo resta que la institución oficialice su llegada.

Después de un tiempo alejado del fútbol profesional, Brian Fernández está muy cerca de iniciar una nueva etapa en su carrera. El delantero santafesino, con pasado en Colón y Racing, confirmó que tiene prácticamente resuelta su incorporación a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. A los 32 años, busca recuperar continuidad y volver a competir oficialmente durante la temporada 2027.

El atacante, que actualmente participa de la Copa Potrero, sorprendió al revelar que mantiene un acuerdo avanzado para convertirse en refuerzo de Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, institución que compite en el Torneo Federal A.

En una entrevista con IF Chivilcoy, Fernández se mostró entusiasmado con la posibilidad de regresar a la actividad profesional y aseguró que las conversaciones con la dirigencia llegaron a buen puerto.

"No falta ningún detalle. Está súper hablado y cerrado", manifestó el delantero, dejando en claro que su incorporación está prácticamente definida.

De todos modos, todavía resta un paso importante: el club no realizó el anuncio oficial de su contratación, por lo que la llegada continúa pendiente de formalización.

El exjugador de Colón explicó que ya mantuvo conversaciones con Juan Ignacio Rímola, presidente de la institución, y con Alberto Salvaggio, entrenador del conjunto de Chivilcoy.

El diálogo con ambos fue fundamental para avanzar en las negociaciones y comenzar a proyectar su participación en el plantel que afrontará la próxima temporada.

Para Fernández, esta oportunidad representa la posibilidad de volver a insertarse en el fútbol profesional después de un período sin equipo, con el objetivo de recuperar ritmo competitivo y demostrar nuevamente sus condiciones dentro de la cancha.

Cuándo se incorporaría Brian Fernández a Gimnasia de Chivilcoy

El delantero también brindó precisiones sobre los tiempos que maneja para concretar su llegada al conjunto bonaerense.

"Lo único que queda es solamente ir en diciembre, seguramente en los primeros días esté por esos lados", adelantó durante la entrevista.

De esta manera, el atacante tiene previsto trasladarse a Chivilcoy durante el comienzo del próximo mes para completar los pasos pendientes y sumarse al proyecto deportivo de Gimnasia.

Fernández también reconoció que siguió algunas actuaciones de su posible nuevo equipo y valoró las características del plantel.

"Hay jugadores importantes. Vi bien al equipo, me dan ganas de estar dentro de la cancha", expresó, evidenciando su motivación por volver a competir.

El delantero cuenta con una extensa trayectoria que incluye pasos por Colón, Racing y distintas instituciones del exterior, donde llegó a mostrar condiciones destacadas en el ataque.

Ahora, su carrera podría sumar un nuevo capítulo en el ascenso argentino, con un desafío diferente y la oportunidad de reencontrarse con la competencia oficial.

Aunque todavía falta la confirmación institucional, las declaraciones del propio Fernández indican que su llegada a Gimnasia de Chivilcoy está encaminada. Si se completan los trámites pendientes, el santafesino comenzará a preparar su regreso a las canchas con la mirada puesta en 2027.