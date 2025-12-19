Las finales a las que clasificará el ganador del Trofeo de Campeones

Platense y Estudiantes de La Plata , los ganadores que tuvo el fútbol argentino este año, se enfrentarán este sábado en el Trofeo de Campeones , donde el ganador conseguirá la clasificación a varias finales.

Platense consiguió la clasificación al Trofeo de Campeones gracias a su título en el Torneo Apertura, mientras que Estudiantes viene de ganarle la final del Clausura a Racing en penales.

Debido a la insólita cantidad de torneos que tendrá el fútbol argentino en el 2026 (serán ocho en total), el ganador del Trofeo de Campeones tendrá la oportunidad de disputar otras copas.

Las copas que jugará el campeón del Trofeo de Campeones

Una de ellas es la Supercopa Internacional, donde se enfrentará con Rosario Central, equipo al que le regalaron el título de Campeón de Liga que la Asociación del Fútbol Argentino inventó de la noche a la mañana por finalizar primero en la tabla anual.

Además, el ganador del Trofeo de Campeones disputará la Supercopa Argentina, donde ya espera Independiente Rivadavia de Mendoza gracias a su histórica consagración en la Copa Argentina.

El conteo no termina allí, ya que en el 2026 también se disputará la Recopa de Campeones, entre los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina.