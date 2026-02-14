Rosario: luego de una persecución policial apresaron al hijo del narco "El Pollo" Vinardi luego de un enfrentamiento a tiros

Sucedió 15,50 en la zona del Puente Gallego, sudoeste rosarino. Vecinos denunciaron al 911 una seguidilla de balazos. Policías del Comando llegaron, divisaron a un hombre armado y lo persiguieron. Subió a los techos y escapó, pero fue aprehendido, y lo identificaron. L. L. V. de 24 años, que es el hijo del narco rosarino condenado "El Pollo" Vinardi.

Este viernes antes de las 16, en inmediaciones de la esquina que forman las calles San Juan de Luz y Viñas del Mar en el barrio Puente Gallego en el extremo suroeste de la ciudad de Rosario , es escucharon las deflagraciones de numerosos disparos de arma de fuego, que aterrorizaron a todo el populoso vecindario.

Precisamente, varios de los lugareños denunciaron el suceso a la central de emergencias 911. Llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico que divisaron en las vías ferroviarias a un hombre con el torso desnudo y empuñando un arma de fuego. Lo persiguieron y aprehendieron.

Le secuestraron una pistola calibre 9 milímetros que es un arma de guerra y secuestraron vainas servidas del lugar. Cuando lo identificaron, L. L. V. de 24 años, supieron que es el hijo del narcotraficante rosarino "El Pollo" Vinardi, quien actualmente purga una larga condena en la cárcel.

Perseguido y aprehendido en Rosario

Cuando los policías del Comando Radioeléctrico fueron llegando a la esquina de Viñas del Mar y San Juan de Luz, escucharon los estampidos de los balazos. La magnitud del sonido les advirtió a los oficiales que se trataba de un calibre grande. Al divisar al hombre con el torso desnudo fueron a buscarlo en el patrullero, y cuando este los divisó en la zona ferroviaria, corrió hacia las casas linderas, subió al techo de una vivienda, y después comenzó a correr por techos de los otros inmuebles, con la finalidad de escapar de la aprehensión.

Pero, en uno de los techos, trastabilló, y fue alcanzado por uno de los policías que lo perseguían, lo derribo, y juntos cayeron al patio de una vivienda, donde finalmente lo aprehendieron y le secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con varias balas en el cargador, evidente olor a pólvora, y vainas servidas en la zona donde se inició la persecución policial.

La banda narco rosarina Los Monos

El sábado 24 de junio de 2023 fue la despedida del fútbol profesional de Maxi Rodríguez en la cancha de Newell¨s. Las imágenes de tres narcotraficantes rosarinos, súbitamente apareció colgada en la tribuna, para sorpresa de propios y de extraños, y fue televisado en directo a millones de personas que lo vieron.

Las imágenes de una enorme bandera con fondo blanco tenía a tres personajes pintados inequívocamente: Ariel Guille Cantero, Leonardo "El Pollo" Vinardi y Carlos "El Toro" Escobar, los que inequívocamente estaban dibujados como los animales de sus apodos, y con una frase encriptada "Nosotros, estamos más allá de todo". Los tres cumplen larguísimas condenas en penitenciarías federales.

Delitos imputados

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de la denuncia y del procedimiento de aprehensión del hijo de "El Pollo" Vinardi a la Jefatura de la Unidad Regional II Rosario de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que el hombre aprehendido L. L. V. de 24 años siguiera privado de su libertad, que sea identificado por sus huellas dactilares, y que se le forme causa como presunto autor de los delitos de abuso de arma, intimidación pública y portación indebida de arma de fuego de guerra.