Las Panteras debutaron con un triunfo en el Mundial de Tailandia

Con la santafesina Vicky Mayer como capitana, la selección argentina con una victoria frente a República Checa en el inicio del Mundial de vóley femenino

La santafesina y capitana de Las Panteras, Vicky Mayer, clave en la victoria ante República Checa.

En la madrugada de este viernes comenzó un nuevo capítulo para Las Panteras en la cita más importante del calendario 2025. La selección nacional debutó en el Grupo D del Mundial de Tailandia , marcando su cuarta participación consecutiva en este certamen, que presenta un formato completamente renovado para esta edición, la vigésima en su historia.

En el primer partido en el Mundial en Tailandia, Argentina derrotó a República Checa por 3 a 1, con parciales de 18-25, 25-23, 25-17 y 26-24 . Bianca Cugno, máxima anotadora con 25 puntos . Este domingo, a las 9:30, contra Estados Unidos.

En el primer set, República Checa pegó de entrada y dominó este parcial con una mejor tarea en ataque y bloqueo para adelantarse 25-18. No obstante, en el siguiente, creció la figura de Cugno, bien acompañada por Bertolino y Las Panteras emparejaron el desarrollo y lograron la igualdad 25-23.

Para el tercer parcial, Bulaich quedó como titular y Argentina mostró un gran nivel en este parcial para hacer la diferencia ante un equipo checo más impreciso. La Selección se despegó aún más en el marcador en el desenlace con un alto rendimiento en defensa y contra y lo resolvió 25-17.

image Bianca Bertolino de San Guillermo, con paso por Villa Dora, tuvo una destacada actuación ante Checa.

El cuarto capítulo empezó favorable a Las Panteras 5-1, pero las europeas recuperaron su nivel para darlo vuelta 17-13. No obstante, la Selección tuvo un buen pasaje en bloqueo-defensa y con un buen ingreso de Pérez lo dio vuelta 19-18. En un final para el infarto, Argentina lo ganó 26-24 tras un error rival y en un gran cierre en defensa.

La escuadra nacional que debutó frente a República Checa, luego se medirá con Estados Unidos (domingo 24, a las 9.30) y con Eslovenia (martes 26, a las 6.00). Todos los encuentros corresponden al grupo D. Los dos primeros de cada zona se clasificarán a la fase final.

Argentina: Victoria Mayer (1), Bianca Cugno (25), Micaela Cabrera (7), Avril García (6), Bianca Bertolino (13), Elina Rodríguez (2). Líberos: Agostina Pelozo y Antonela Fortuna. Ingresaron: Candela Salinas, Daniela Bulaich (10), Azul Benítez, Nicole Pérez (2).