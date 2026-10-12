Uno Santa Fe | Ovación | Sudamericano

Las Panteritas U19 se consagraron campeonas sudamericanas invictas

Con las santafesinas Emma Oldani y Linda Landi, Las Panteritas U19 jugaron un impecable torneo, superando a todas las selecciones y en la final aplastaron a Perú por 3 a 0.

Ovación

Por Ovación

12 de octubre 2026 · 10:20hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Las Panteritas arrasaron y se coronaron campeonas invictas en el Sudamericano.

Las Panteritas arrasaron y se coronaron campeonas invictas en el Sudamericano.

Las Panteritas U19 salieron campeonas del Sudamericano invictas, perdiendo sólo un par de sets en todo el torneo y jugando una final tremenda con un 3-0 ante Perú, que también llegaba sin derrotas, tras arrasar con parciales de 25-12, 25-12 y 25-15 en una hora de juego. La punta receptora de sólo 17 años, Sofia Baldo, con 19 puntos fue la máxima anotadora de la final, y la mejor jugadora del torneo. La otra gran figura fue Catalina Borrero, que con sólo 15 años fue la tercera mejor atacante.

LEER MÁS: Argentina es finalista de los Juegos Suramericanos en Rosario en vóley

Las Panteritas, campeonas del Sudamericano U19

En una final inolvidable en Maracaibo, Argentina derrotó a Perú por 3-0, con parciales de 25-12, 25-12 y 25-15, y redondearon un Sudamericano U19 perfecto con la consagración como campeonas, además de la clasificación al Mundial de próximo año. Sofía Baldo, MVP del torneo y además estuvo en el equipo ideal junto a Catalina Borrero y Emma Oldani.

Argentina llegó a este duelo después de ganar la fase de grupos con tres victorias, una de ellas contra Brasil en un partidazo. Luego, en semifinales, fue el turno del local y Las Panteritas volvieron a mostrarse en un nivel regular, ganaron 3-1 ante Venezuela y así alcanzaron la final con cuatro victorias al hilo.

En la definición estaba Perú, que también venció a Venezuela y en semifinales dejó en el camino a Brasil en un duro 3-2. Y este domingo, las argentinas dominaron la final de punta a punta en un partido histórico que resolvieron sin fisuras para gritar bien fuerte campeón.

El primer y el segundo set fue un despliegue letal de Las Panteritas que jugaron a un nivel altísimo, en especial desde la recepción del ataque peruano que le permitió a Agustina Pérez desde el armado mover el ataque desde los diferentes puntos. Por eso sumaron tantos las puntas receptoras como la opuesta y las centrales. Además, fueron muy importantes los puntos de bloqueo para desanimar a la ofensiva rival.

En el representativo nacional estuvieron convocadas las santafesinas Emma Oldani y Linda Landi.

En el representativo nacional estuvieron convocadas las santafesinas Emma Oldani y Linda Landi.

Los parciales de ambos sets tuvieron un desarrollo parecido, con amplias ventajas que se fueron estirando con el desarrollo del juego. Perú, que venía invicta y con grandes actuaciones, se vio superada en todo los aspectos del juego para ganar en un promedio de 20 minutos cada uno de los sets. El primero acabó 25-12 y el segundo fue un calco en el resultado. Las Panteritas habían duplicado en ataques y triplicado en bloqueos y saques a Perú.

El tercer set lo empezó mejor Perú y obligó a Efrón a pedir el primer tiempo con un 6-5 que puso la final en un desarrollo más lógico tras dos sets de mucha disparidad. Luego de ese descanso, Las Panteritas salieron furiosas para volver a ser mejores de la mano de Sofía Baldo, la mejor jugadora del torneo. Pasó a un 16-9 que fue encaminando el título para un 25-15 inolvidable.

El torneo se cerró con los siguientes resultados: Uruguay le ganó a Ecuador 3-2 (25-15, 25-16, 20-25, 11-25 y 15-11) y se quedó con el 7mo puesto, luego Bolivia superó a Chile 3-0 (25-20, 25-23 y 27-25) y terminó quinta, y por la tercera plaza para el Mundial jugaron Venezuela y Brasil, con triunfo para ésta última selección por 3-1 (23-25, 25-21, 25-13 y 25-22).

Argentina: Agustina Pérez (6), Abril Faiazzo (6), Sofía Cicchelli (6), Sofía Baldo de Sastre (19), Emma Oldani de Villa Dora (6), Borrero Müller (15), Zoe Policella (L). Ingresaron: Abril Araya de San Francisco de Córdoba (-), Linda Landi de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe (-), Martina Vanni (-).

Sudamericano Las Panteritas Perú Emma Oldani
Noticias relacionadas
colon atento al partido de godoy cruz ante all boys

Colón atento al partido de Godoy Cruz ante All Boys

newells visita a gimnasia de mendoza en busca de un triunfo en el clausura

Newell's visita a Gimnasia de Mendoza en busca de un triunfo en el Clausura

el kily gonzalez se ilusiona con ver a messi e inter miami en la copa libertadores

El Kily González se ilusiona con ver a Messi e Inter Miami en la Copa Libertadores

lanus recibe a velez en un duelo clave por la zona a del clausura

Lanús recibe a Vélez en un duelo clave por la Zona A del Clausura

Lo último

La cárcel de alto perfil El Infierno necesitará casi 800 agentes penitenciarios y prevén habilitarla en mayo de 2027

La cárcel de alto perfil "El Infierno" necesitará casi 800 agentes penitenciarios y prevén habilitarla en mayo de 2027

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Colón no lastimó: de los 20 remates ante Estudiantes (BA) a solo dos ante Mitre

Colón no lastimó: de los 20 remates ante Estudiantes (BA) a solo dos ante Mitre

Último Momento
La cárcel de alto perfil El Infierno necesitará casi 800 agentes penitenciarios y prevén habilitarla en mayo de 2027

La cárcel de alto perfil "El Infierno" necesitará casi 800 agentes penitenciarios y prevén habilitarla en mayo de 2027

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Colón no lastimó: de los 20 remates ante Estudiantes (BA) a solo dos ante Mitre

Colón no lastimó: de los 20 remates ante Estudiantes (BA) a solo dos ante Mitre

Una nueva edicion de la Bienal de Arte Joven comienza este lunes en Santa Fe con intervenciones artísticas y actividades gratuitas

Una nueva edicion de la Bienal de Arte Joven comienza este lunes en Santa Fe con intervenciones artísticas y actividades gratuitas

Fin de semana largo: la provincia de Santa Fe generó $21.759 millones con la llegada de más de 102.000 visitantes

Fin de semana largo: la provincia de Santa Fe generó $21.759 millones con la llegada de más de 102.000 visitantes

Ovación
El cero como bandera: Colón disfruta de su mejor racha defensiva

El cero como bandera: Colón disfruta de su mejor racha defensiva

¿Contra quién jugaría Colón? Así está el panorama del Reducido de la Primera Nacional

¿Contra quién jugaría Colón? Así está el panorama del Reducido de la Primera Nacional

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Video: luego de varias a favor, Colón fue perjudicado en Santiago del Estero

Video: luego de varias a favor, Colón fue perjudicado en Santiago del Estero

Colón vuelve a cambiar de entrenador en Reserva: quién se harán cargo del equipo

Colón vuelve a cambiar de entrenador en Reserva: quién se harán cargo del equipo

Policiales
Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Un negociador de la policía intervino para que una beba de 15 días fuera restituida a su madre

Un negociador de la policía intervino para que una beba de 15 días fuera restituida a su madre

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Mirtha Legrand recibió el alta médica y seguirá su recuperación en la casa

Mirtha Legrand recibió el alta médica y seguirá su recuperación en la casa

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026