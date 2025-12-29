Uno Santa Fe | Ovación | Leandro Paredes

Leandro Paredes fue elegido el mejor jugador del Torneo Clausura 2025

El mediocampista de Boca, Leandro Paredes, fue distinguido como el futbolista más destacado del Torneo Clausura 2025.

Ovación

Por Ovación

29 de diciembre 2025 · 17:39hs
Leandro Paredes fue elegido el mejor jugador del Torneo Clausura 2025

Leandro Paredes fue elegido el mejor jugador del Torneo Clausura 2025, un reconocimiento que confirma su impacto en el fútbol argentino tras un año de alto nivel en Boca. El mediocampista campeón del mundo se destacó por su liderazgo, regularidad y protagonismo en los partidos decisivos del campeonato.

A lo largo del certamen, Paredes se transformó en el eje futbolístico de Boca, conduciendo al equipo desde la mitad de la cancha y marcando el ritmo del juego en los encuentros más exigentes. Su influencia excedió lo estadístico: fue referencia táctica, voz de mando y respaldo anímico para sus compañeros.

Un Torneo Clausura 2025 de rendimiento sostenido

El volante disputó 17 partidos en el Torneo Clausura 2025, con un gol y cuatro asistencias, números que reflejan apenas una parte de su aporte. A eso le sumó precisión en la distribución, capacidad de recuperación, lectura de juego y una notable inteligencia para manejar los tiempos del partido.

En cada presentación, Paredes exhibió una regularidad poco habitual, siendo determinante tanto en la construcción ofensiva como en el equilibrio defensivo. Su presencia elevó el rendimiento colectivo y ordenó el funcionamiento del equipo.

El reconocimiento estadístico que avala su elección

La distinción llegó a partir de una evaluación objetiva del desempeño individual. Sofascore, plataforma especializada en análisis de rendimiento, otorgó a Paredes el Player of the Season del Torneo Clausura 2025, posicionándolo como el jugador con mejor calificación del fútbol argentino.

En el ranking final, el mediocampista de Boca superó a nombres de peso como Ángel Di María, Ignacio Arce, Facundo Cambeses y Santiago Sosa, consolidando su condición de figura excluyente del campeonato.

Más allá de los números, Paredes marcó el pulso del torneo. Su capacidad para asumir responsabilidades, aparecer en momentos clave y sostener un nivel alto durante toda la competencia lo convirtió en un referente indiscutido dentro y fuera de la cancha.

El premio al mejor jugador del Torneo Clausura 2025 ratifica su jerarquía y vigencia en el ámbito local, en una liga competitiva y pareja. Su consagración individual resume un año brillante y confirma que el fútbol argentino encontró en Leandro Paredes a su futbolista más influyente de la temporada.

Leandro Paredes Boca
Noticias relacionadas
Pablo Toviggino, mano derecha de Chiqui Tapia, clave en el crecimiento del fútbol santiagueño.

La AFA negó responsabilidades por el desvío de 42 millones de dólares y apuntó a su agente comercial

riquelme ratifico a claudio ubeda y boca juniors tendra continuidad en el banco en 2026

Riquelme ratificó a Claudio Úbeda y Boca Juniors tendrá continuidad en el banco en 2026

la liga nacional le baja el telon al 2025 con una triple y atractiva propuesta

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

cronologia de un fin de ano complejo para la afa

Cronología de un fin de año complejo para la AFA

Lo último

Ander Herrera definió dónde seguirá su carrera

Ander Herrera definió dónde seguirá su carrera

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

Cayeron los cobradores del departamento Las Colonias: prisión preventiva para una banda de extorsionadores

Cayeron los "cobradores" del departamento Las Colonias: prisión preventiva para una banda de extorsionadores

Último Momento
Ander Herrera definió dónde seguirá su carrera

Ander Herrera definió dónde seguirá su carrera

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

Cayeron los cobradores del departamento Las Colonias: prisión preventiva para una banda de extorsionadores

Cayeron los "cobradores" del departamento Las Colonias: prisión preventiva para una banda de extorsionadores

Crimen de Jeremías Monzón: las claves del nuevo sistema penal juvenil que marcarán el futuro de los implicados

Crimen de Jeremías Monzón: las claves del nuevo sistema penal juvenil que marcarán el futuro de los implicados

Radiografía del peligro vial en Santa Fe: 7 de cada 10 motociclistas en la ciudad no usan casco

Radiografía del peligro vial en Santa Fe: 7 de cada 10 motociclistas en la ciudad no usan casco

Ovación
Unión femenino ya conoce su camino en Primera A: fixture completo del Torneo Apertura

Unión femenino ya conoce su camino en Primera A: fixture completo del Torneo Apertura

Franco Petroli, una opción que gana terreno para el arco de Unión

Franco Petroli, una opción que gana terreno para el arco de Unión

Por qué el regreso de Federico Lértora a Colón no sería la mejor decisión

Por qué el regreso de Federico Lértora a Colón no sería la mejor decisión

San Telmo suma experiencia y ficha a un exjugador de Colón

San Telmo suma experiencia y ficha a un exjugador de Colón

Tristeza en Colón: falleció un ex dirigente muy ligado al fútbol amateur

Tristeza en Colón: falleció un ex dirigente muy ligado al fútbol amateur

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"