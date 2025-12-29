El mediocampista de Boca, Leandro Paredes, fue distinguido como el futbolista más destacado del Torneo Clausura 2025.

Leandro Paredes fue elegido el mejor jugador del Torneo Clausura 2025, un reconocimiento que confirma su impacto en el fútbol argentino tras un año de alto nivel en Boca . El mediocampista campeón del mundo se destacó por su liderazgo, regularidad y protagonismo en los partidos decisivos del campeonato.

A lo largo del certamen, Paredes se transformó en el eje futbolístico de Boca , conduciendo al equipo desde la mitad de la cancha y marcando el ritmo del juego en los encuentros más exigentes. Su influencia excedió lo estadístico: fue referencia táctica, voz de mando y respaldo anímico para sus compañeros.

Un Torneo Clausura 2025 de rendimiento sostenido

El volante disputó 17 partidos en el Torneo Clausura 2025, con un gol y cuatro asistencias, números que reflejan apenas una parte de su aporte. A eso le sumó precisión en la distribución, capacidad de recuperación, lectura de juego y una notable inteligencia para manejar los tiempos del partido.

En cada presentación, Paredes exhibió una regularidad poco habitual, siendo determinante tanto en la construcción ofensiva como en el equilibrio defensivo. Su presencia elevó el rendimiento colectivo y ordenó el funcionamiento del equipo.

El reconocimiento estadístico que avala su elección

La distinción llegó a partir de una evaluación objetiva del desempeño individual. Sofascore, plataforma especializada en análisis de rendimiento, otorgó a Paredes el Player of the Season del Torneo Clausura 2025, posicionándolo como el jugador con mejor calificación del fútbol argentino.

En el ranking final, el mediocampista de Boca superó a nombres de peso como Ángel Di María, Ignacio Arce, Facundo Cambeses y Santiago Sosa, consolidando su condición de figura excluyente del campeonato.

Más allá de los números, Paredes marcó el pulso del torneo. Su capacidad para asumir responsabilidades, aparecer en momentos clave y sostener un nivel alto durante toda la competencia lo convirtió en un referente indiscutido dentro y fuera de la cancha.

El premio al mejor jugador del Torneo Clausura 2025 ratifica su jerarquía y vigencia en el ámbito local, en una liga competitiva y pareja. Su consagración individual resume un año brillante y confirma que el fútbol argentino encontró en Leandro Paredes a su futbolista más influyente de la temporada.