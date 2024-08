Liberty Media venderá parte de la Fórmula 1 por el MotoGP

El pasado mes de abril, Liberty Media había anunciado su intención de adquirir el 86% de las acciones de Dorna Sports, en una operación que se valoró en 4.200 millones de dólares.

En ese momento, se planeó que una parte del pago se realizaría mediante la emisión de nuevas acciones de la F1, equivalentes a 725 millones de dólares, mientras que el resto se abonaría en efectivo.

Sin embargo, la reciente venta de acciones por 825 millones de dólares sugiere un cambio en la estrategia, con la intención de realizar el pago completamente en efectivo.

Detalles de la negociación

El comunicado oficial confirma que se ha fijado el precio de 10.650.000 acciones de su Serie C Liberty Formula One Common Stock (FWONK) en 77,50 dólares por acción, lo que proporcionará a la compañía los ingresos necesarios no solo para completar la compra de Dorna Sports, sino también para cubrir otros compromisos corporativos, como el pago de deuda.

La venta está programada para cerrarse el próximo miércoles, sujeto a la satisfacción de las condiciones habituales de cierre.

Con esta operación, tanto la Fórmula 1 como MotoGP estarán bajo el mismo paraguas corporativo, lo que podría abrir nuevas oportunidades de sinergias y expansión para ambas competiciones. A pesar del cambio de propietario, no se estima que haya modificaciones en la dirección del MotoGP.