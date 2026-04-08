Colón de San Justo doblegó en el Iehúda Hamacabí a Macabi por 73 a 55 por la fecha 4 del Apertura de la Liga Próximo de la ASB. El resto de la programación se completará el próximo viernes.
Liga Próximo: Colón (SJ) batió a Macabi en el comienzo de la fecha 4
Por Ovación
8 de abril 2026 · 17:57hs
TORNEO APERTURA - CATEGORÍA LIGA PRÓXIMO - FECHA 4
Martes 7 de abril
Macabi 55 (Maximiliano Schick 15) - Colón (SJ) 73 (Gregorio Gerhardt 19)
Viernes 10 de abril
21.30 República del Oeste vs. Regatas (SF) (Zona A)
21.30 El Quillá vs. Alma Juniors (Zona B)
21.30 Banco vs. Santa Rosa (Zona B)
21.30 Rivadavia vs. Colón (SF) (Zona C)
21.30 Unión (SF) vs. Gimnasia B (Zona C)