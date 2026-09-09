Se disputó de manera completa la séptima fecha de la Liga Próximo que organiza la ASB que, semana a semana, se torna más atrapante. Todo el resumen.
Liga Próximo: República del Oeste estiró su invicto ante CUST
Se disputó de manera completa la séptima fecha de la Liga Próximo que, semana a semana, se torna más atrapante. Todo el resumen
TORNEO OFICIAL – LIGA PRÓXIMO – FECHA 7
Martes 8 de septiembre
Rivadavia Juniors 75 (Luka Zilli 29) - Regatas (SF) (A) 58 (Facundo Fernández 19)
Banco Provincial 88 (Juan Suñe 31) - Colón (SJ) (A) 72 (Gregorio Gerhardt 21)
República del Oeste 78 (Tomás Lizardia 13) - CUST (B) 40 (Tomás Casabianca 11)
Macabi 50 (Gabriel Planells 21) - Almagro (B) 76 (Bautista Ordoñez 20)
Gimnasia A 93 (Juan Montenegro 17) - El Quillá (C) 89 (Ignacio Locher 32)
Sanjustino 89 (Benjamín Armendia 21) - Gimnasia B 70 (Derek Fabre 23)
TABLA DE POSICIONES
ZONA A: Rivadavia 11 (5-1); Santa Rosa 8 y Banco (3-2); Colón (SJ) 7 (2-3); Regatas (SF) 5 (0-5)
ZONA B: República 12 (6-0); Alma Juniors 9 (4-1); CUST y Almagro 8 (2-4) y Macabi 5 (0-5)
ZONA C: Gimnasia A 11 (5-1), Sanjustino 9 (4-4); Unión 7 (3-1); Gimnasia B 7 (1-5) y El Quillá 5 (0-5)