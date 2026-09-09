Uno Santa Fe | Ovación | Liga Próximo

Liga Próximo: República del Oeste estiró su invicto ante CUST

Se disputó de manera completa la séptima fecha de la Liga Próximo que, semana a semana, se torna más atrapante. Todo el resumen

9 de septiembre 2026 · 14:54hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Liga Próximo: República del Oeste estiró su invicto ante CUST

Se disputó de manera completa la séptima fecha de la Liga Próximo que organiza la ASB que, semana a semana, se torna más atrapante. Todo el resumen.

TORNEO OFICIAL – LIGA PRÓXIMO – FECHA 7

Martes 8 de septiembre

Rivadavia Juniors 75 (Luka Zilli 29) - Regatas (SF) (A) 58 (Facundo Fernández 19)

Banco Provincial 88 (Juan Suñe 31) - Colón (SJ) (A) 72 (Gregorio Gerhardt 21)

República del Oeste 78 (Tomás Lizardia 13) - CUST (B) 40 (Tomás Casabianca 11)

Macabi 50 (Gabriel Planells 21) - Almagro (B) 76 (Bautista Ordoñez 20)

Gimnasia A 93 (Juan Montenegro 17) - El Quillá (C) 89 (Ignacio Locher 32)

Sanjustino 89 (Benjamín Armendia 21) - Gimnasia B 70 (Derek Fabre 23)

TABLA DE POSICIONES

ZONA A: Rivadavia 11 (5-1); Santa Rosa 8 y Banco (3-2); Colón (SJ) 7 (2-3); Regatas (SF) 5 (0-5)

ZONA B: República 12 (6-0); Alma Juniors 9 (4-1); CUST y Almagro 8 (2-4) y Macabi 5 (0-5)

ZONA C: Gimnasia A 11 (5-1), Sanjustino 9 (4-4); Unión 7 (3-1); Gimnasia B 7 (1-5) y El Quillá 5 (0-5)

Liga Próximo ASB Rivadavia
Noticias relacionadas
los pibes de inferiores ganan terreno en el union de leonardo madelon

Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

se viene el inicio del super 8 de la asb con dos cruces de alto voltaje

Se viene el inicio del Súper 8 de la ASB con dos cruces de alto voltaje

por que corre riesgo la marca historica de del potro en el us open

Por qué corre riesgo la marca histórica de Del Potro en el US Open

di maria despejo las dudas sobre su futuro: no me quiero retirar, no me voy a retirar

Di María despejó las dudas sobre su futuro: "No me quiero retirar, no me voy a retirar"

Lo último

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Último Momento
Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Nueva subasta de bienes decomisados al delito: rematarán autos, motos embarcaciones y propiedades

Nueva subasta de bienes decomisados al delito: rematarán autos, motos embarcaciones y propiedades

Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

Ovación
Unión blindó a otra de sus jóvenes promesas: Mateo Aimar firmó hasta 2029

Unión blindó a otra de sus jóvenes promesas: Mateo Aimar firmó hasta 2029

Unión recupera a Luna Diale: una buena noticia para Madelón antes de visitar a Talleres

Unión recupera a Luna Diale: una buena noticia para Madelón antes de visitar a Talleres

Unión afronta un desafío inédito sin la presencia de Cristian Tarragona

Unión afronta un desafío inédito sin la presencia de Cristian Tarragona

Extraños dichos de una jugadora de Las Leonas sobre el mensaje de Messi

Extraños dichos de una jugadora de Las Leonas sobre el mensaje de Messi

Julián Palacios rompió el silencio antes de volver en Unión: la expulsión y su futuro

Julián Palacios rompió el silencio antes de volver en Unión: la expulsión y su futuro

Policiales
Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"