Uno Santa Fe | Ovación | Super 8

Se viene el inicio del Súper 8 de la ASB con dos cruces de alto voltaje

Este jueves comenzará a jugarse el Torneo Súper 8 que organiza la ASB, con dos cruces por demás de interesantes

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2026 · 14:45hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Se viene el inicio del Súper 8 de la ASB con dos cruces de alto voltaje

Este jueves comenzará a jugarse el Torneo Súper 8 que organiza la Asociación Santafesina de Básquet (ASB), con dos cruces por demás de interesantes.

Desde las 19, Almagro A y Sanjustino reeditarán la última final del presente Prefederal, mientras que a las 21.30, República del Oeste chocará ante CUST A. Ambos duelos podrán ser seguidos de cerca por el canal de Youtube de la Asociación Santafesina.

Para ver en VIVO: Almagro A vs. Sanjustino

Para ver en VIVO: República vs. CUST A

FIXTURE TORNEO SÚPER 8 ASB

Jueves 10 de septiembre

19.00 Almagro A vs. Sanjustino (J1)

21.30 República vs. CUST A (J2)

Viernes 11 de septiembre

19.00 Rivadavia vs. Gimnasia (J3)

21.30 Alma Juniors vs. Banco (J4)

Sábado 12 de septiembre

Semifinales

18.00 Ganador J1 vs. Ganador J4

20.30 Ganador J2 vs. Ganador J3

Domingo 13 de septiembre

18.00 Final

Super 8 ASB Sanjustino
Noticias relacionadas
Todo diagramado para la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos en Rosario.  

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

los pibes de inferiores ganan terreno en el union de leonardo madelon

Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

liga proximo: republica del oeste estiro su invicto ante cust

Liga Próximo: República del Oeste estiró su invicto ante CUST

por que corre riesgo la marca historica de del potro en el us open

Por qué corre riesgo la marca histórica de Del Potro en el US Open

Lo último

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Último Momento
Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Nueva subasta de bienes decomisados al delito: rematarán autos, motos embarcaciones y propiedades

Nueva subasta de bienes decomisados al delito: rematarán autos, motos embarcaciones y propiedades

Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

Ovación
Unión blindó a otra de sus jóvenes promesas: Mateo Aimar firmó hasta 2029

Unión blindó a otra de sus jóvenes promesas: Mateo Aimar firmó hasta 2029

Unión recupera a Luna Diale: una buena noticia para Madelón antes de visitar a Talleres

Unión recupera a Luna Diale: una buena noticia para Madelón antes de visitar a Talleres

Unión afronta un desafío inédito sin la presencia de Cristian Tarragona

Unión afronta un desafío inédito sin la presencia de Cristian Tarragona

Extraños dichos de una jugadora de Las Leonas sobre el mensaje de Messi

Extraños dichos de una jugadora de Las Leonas sobre el mensaje de Messi

Julián Palacios rompió el silencio antes de volver en Unión: la expulsión y su futuro

Julián Palacios rompió el silencio antes de volver en Unión: la expulsión y su futuro

Policiales
Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"