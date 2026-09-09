Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

Fueron 14 los jugadores surgidos de las inferiores de Unión que fueron citados ante Instituto. Algunos ya debutaron en Primera y otros esperan su chance

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2026 · 15:26hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

“Los pibes piden pista” es una frase que se repitió muchas veces en Unión. Pero en este momento dejó de ser solamente una expresión para convertirse en una realidad cada vez más visible. La presencia de los juveniles en Primera empieza a ocupar un lugar importante en la planificación de Leonardo Madelón.

• LEER MÁS: Unión hizo su defensa por Tarragona y espera la resolución de AFA

Hay una decisión del entrenador, pero también una idea que excede al resultado inmediato: darle espacio a los futbolistas formados en la institución antes que incorporar jugadores solamente para completar un plantel.

• LEER MÁS: Unión blindó a otra de sus jóvenes promesas: Mateo Aimar firmó hasta 2029

Más de la mitad, de las inferiores de Unión

Una muestra concreta apareció en la última convocatoria para enfrentar a Instituto. De los jugadores citados, 14 fueron producto de las inferiores rojiblancas: Tomás Fagioni, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala, Emilio Giaccone, Lucas Meuli, Nazareno Fazzi, Joaquín Mosqueria, Mateo Peresutti, Mateo Aimar, Valentín Cerrudo, Santiago Grella, Bruno Pittón, Misael Aguirre y Ricardo Solbes.

Nazareno Fazzi debut&oacute; en Uni&oacute;n contra Instituto.

Nazareno Fazzi debutó en Unión contra Instituto.

La lista no es un dato menor. Detrás de esos 14 nombres hay distintas realidades y etapas de formación. Algunos ya saben lo que significa jugar en Primera, mientras que otros todavía esperan ese momento que puede aparecer en cualquier partido. Justamente uno de ellos tuvo su estreno frente a la Gloria: Nazareno Fazzi (ver aparte).

• LEER MÁS: Unión afronta un desafío inédito sin la presencia de Cristian Tarragona

Pero hay más chicos que esperan su momento y Madelón quiere que estén preparados cuando la oportunidad aparezca. En el fútbol, los momentos son determinantes. Una lesión, una suspensión, una decisión táctica o simplemente una buena actuación en reserva puede abrir una puerta que, quizás, no vuelva a aparecer de inmediato. Por eso, el cuerpo técnico busca tener a todos los juveniles cerca, entrenando con la Primera y conociendo las exigencias del fútbol profesional. La idea es que cuando llegue la oportunidad, no los encuentre de sorpresa.

• LEER MÁS: Unión: la llamativa coincidencia en la racha de tres victorias consecutivas

Unión atraviesa así una etapa en la que las inferiores comienzan a tener mayor visibilidad dentro del plantel principal. No significa regalar lugares ni acelerar procesos, sino generar un escenario en el que los jugadores del club puedan competir por un lugar. Los 14 convocados ante Instituto son una fotografía de ese proceso. Algunos ya dieron el primer paso, otros están esperando y varios saben que tienen que seguir trabajando para que Madelón los tenga en cuenta. Porque los pibes, finalmente, siguen pidiendo pista y en este Unión, cada vez hay más puertas abiertas para que puedan entrar.

Unión Leonardo Madelón Nazareno Fazzi
Noticias relacionadas
union dejo atras el triunfo ante instituto y prepara el proximo desafio frente a talleres

Unión dejó atrás el triunfo ante Instituto y prepara el próximo desafío frente a Talleres

union ya conoce al arbitro para visitar a talleres: nazareno arasa sera el encargado del partido

Unión ya conoce al árbitro para visitar a Talleres: Nazareno Arasa será el encargado del partido

de las inferiores de colon al festejo en union: misael aguirre y una revancha con sabor a gol

De las inferiores de Colón al festejo en Unión: Misael Aguirre y una revancha con sabor a gol

union prepara su defensa tras la expulsion de tarragona y aguarda la sancion

Unión prepara su defensa tras la expulsión de Tarragona y aguarda la sanción

Lo último

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Último Momento
Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Nueva subasta de bienes decomisados al delito: rematarán autos, motos embarcaciones y propiedades

Nueva subasta de bienes decomisados al delito: rematarán autos, motos embarcaciones y propiedades

Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

Ovación
Unión blindó a otra de sus jóvenes promesas: Mateo Aimar firmó hasta 2029

Unión blindó a otra de sus jóvenes promesas: Mateo Aimar firmó hasta 2029

Unión recupera a Luna Diale: una buena noticia para Madelón antes de visitar a Talleres

Unión recupera a Luna Diale: una buena noticia para Madelón antes de visitar a Talleres

Unión afronta un desafío inédito sin la presencia de Cristian Tarragona

Unión afronta un desafío inédito sin la presencia de Cristian Tarragona

Extraños dichos de una jugadora de Las Leonas sobre el mensaje de Messi

Extraños dichos de una jugadora de Las Leonas sobre el mensaje de Messi

Julián Palacios rompió el silencio antes de volver en Unión: la expulsión y su futuro

Julián Palacios rompió el silencio antes de volver en Unión: la expulsión y su futuro

Policiales
Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"