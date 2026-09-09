Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

El gobierno de Santa Fe y el municipio de Rosario ultiman detalles para la fiesta inaugural de los Juegos Suramericanos en el Monumento a la Bandera

Todo diagramado para la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos en Rosario.

Más de 100 artistas participarán de una propuesta que combinará música, teatro, danza e identidad santafesina. “Será una fiesta para las tres ciudades sede. Nunca unos Juegos Suramericanos se organizaron en tres lugares distintos, y eso exigió un esfuerzo adicional de toda la organización”, destacó Federico Angelini , vocero de los Juegos Suramericanos en Rosario.

El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario brindaron detalles de la ceremonia de apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se realizará el sábado 12 de septiembre, desde las 18, en el Monumento Nacional a la Bandera.

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El acto oficial incluirá un espectáculo masivo que combinará música, teatro, danza e identidad santafesina. Con arreglos musicales de Lito Vitale y dirección de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni, la propuesta reunirá a más de 100 artistas de distintas generaciones y estilos.

Entre las figuras confirmadas se encuentran Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán. También participarán la cantante rosarina M Mery San Dámaso y artistas emergentes de Santa Fe y Rosario.

El vocero de los Juegos en Rosario, Federico Angelini, destacó la magnitud del acontecimiento y convocó a la ciudadanía a participar. “Estamos frente al evento más importante de la historia de la provincia de Santa Fe. Los Juegos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre y, además de las competencias deportivas, habrá Fan Fest con más de 90 artistas, DJs y músicos”, señaló.

El vocero del gobierno provincial Fedetico Amgellini brindó detalles del gran evento.

Angelini remarcó que la realización simultánea en Rosario, la ciudad de Santa Fe y Rafaela representa un desafío organizativo inédito: “Será una fiesta para las tres ciudades sede. Nunca unos Juegos Suramericanos se organizaron en tres lugares distintos, y eso exigió un esfuerzo adicional de toda la organización”, sostuvo.

Además, invitó a participar de una noche que definió como especial para Rosario y la provincia. “La ciudad será organizadora y vidriera de nuestra provincia. Queremos que todos sean parte de esta celebración”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, Federico Valentini, precisó que la actividad comenzará a las 18 con un espectáculo previo protagonizado por tres artistas de la ciudad y la provincia. El acto oficial, en tanto, está previsto para las 19.30.

“Durante los 14 días de los Juegos habrá un Fan Fest, cuya programación estará integrada en un 80 % por artistas locales”, explicó Valentini. También anticipó que habrá actividades en la zona del Museo del Deporte, en el sur de la ciudad.

Operativo de tránsito en la ciudad de Rosario

El secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera, informó que el operativo de tránsito contemplará 21 cortes progresivos en el área cercana al Monumento a la Bandera. Algunos ya comenzaron, como el de la colectora de avenida Belgrano, mientras que la interrupción principal de esa arteria se implementará desde las 12 del sábado.

“Buscamos afectar lo menos posible la circulación por avenida Belgrano, que tiene un tránsito muy intenso. Por eso, los cortes se irán aplicando de manera progresiva”, explicó.

Herrera pidió a quienes asistan que concurran con anticipación, debido a la gran afluencia de público prevista y a la logística necesaria para el traslado de las delegaciones deportivas. Los deportistas llegarán por un circuito dispuesto sobre calle Buenos Aires, mientras que también habrá colectivos que trasladarán a quienes se alojen en hoteles del centro.

En relación con los accesos peatonales, indicó que no se podrá descender hacia el Monumento por Córdoba ni por Santa Fe. Se recomienda ingresar por los extremos de avenida Belgrano, a la altura de Rioja o Laprida.

Sobre el transporte urbano, el funcionario señaló que, en principio, no están previstos cambios de recorrido, aunque podrían registrarse demoras cerca del inicio de la ceremonia. Además, se reforzarán las frecuencias tanto para el comienzo como para la desconcentración del público.