Lionel Messi renovó con el Inter Miami hasta diciembre del 2028

El argentino Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta diciembre del 2028 y todo apunta a que luego se retirará para volver a Barcelona. Así, se diluyen las chances de que alguna vez juegue en Newell's.
23 de octubre 2025 · 14:16hs
La noticia fue confirmada a través de una publicación en redes sociales compartida por el Inter Miami y por el propio Messi, en un video donde se observa al argentino firmando en el estadio que construye el equipo estadounidense.
Messi llegó a mediados del 2023 al Inter Miami, equipo con el que ya disputó 82 partidos y en el que anotó 71 goles y repartió 36 asistencias.
Además, fue clave para los títulos en la Leagues Cup 2023 y en la Supporters Shield 2024.
El comunicado de Inter Miami sobre la renovación de Messi