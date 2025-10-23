Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Mess

Lionel Messi renovó con el Inter Miami hasta diciembre del 2028

El argentino Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta diciembre del 2028 y todo apunta a que luego se retirará

23 de octubre 2025 · 14:16hs
Lionel Messi renovó con el Inter Miami hasta diciembre del 2028

El argentino Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta diciembre del 2028 y todo apunta a que luego se retirará para volver a Barcelona. Así, se diluyen las chances de que alguna vez juegue en Newell's.

La noticia fue confirmada a través de una publicación en redes sociales compartida por el Inter Miami y por el propio Messi, en un video donde se observa al argentino firmando en el estadio que construye el equipo estadounidense.

Messi llegó a mediados del 2023 al Inter Miami, equipo con el que ya disputó 82 partidos y en el que anotó 71 goles y repartió 36 asistencias.

Además, fue clave para los títulos en la Leagues Cup 2023 y en la Supporters Shield 2024.

El comunicado de Inter Miami sobre la renovación de Messi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1981393417700855941&partner=&hide_thread=false

Lionel Mess contrato Inter Miami
Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

Colón sumó más minutos de juego ante Santa Paula en el Roque Otrino

Obras Basket se dio el gran gusto ante el campeón Boca

Franco Casasola: un docente que aspira a entrar al Congreso por Santa Fe

Pablo Quirno será el nuevo canciller argentino tras la renuncia de Gerardo Werthein

La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

Franco Casasola: un docente que aspira a entrar al Congreso por Santa Fe

Pablo Quirno será el nuevo canciller argentino tras la renuncia de Gerardo Werthein

La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

¡Confirmado! Nicolás Varrone correrá en la Fórmula 2

Unión, atento al día y la hora del partido de la fecha 14 ante Newell's

La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

Unión se frota las manos por el interés de Alianza Lima en Junior Marabel

Caruso Lombardi denunció: "Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar"

Caruso Lombardi advirtió sobre la situación de Colón y cuestionó a la AFA

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras