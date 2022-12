Lisandro Martínez disfrutó de un emocionante recibimiento

Lisandro Martínez no pudo contener su emoción luego de ser homenajeado por la ciudad de Gualeguay en donde nació.

Los futbolistas de la Selección Argentina siguen de fiesta. Tras la conquista del Mundial de Qatar 2022, los 26 guerreros que lograron bordar la tercera estrella en el manto sagrado de la Albiceleste regresaron al país, poco a poco cada uno fue arribando a sus respectivos ciudades natales y este jueves le tocó a Lisandro Martínez, quien ante un Gualeguay que lo recibió como un héroe no pudo evitar las lágrimas.

Ya con los ánimos un poco más calmados, Licha pudo expresarse sobre sus recuerdos en Gualeguay y la gente que lo habita: "Donde yo me inicie, en Urquiza, en Libertad... el fútbol que viví acá, del que me llevo muchos recuerdos y fue increíble. Además de la maravillosa gente también. Estoy muy feliz de poder venir acá a cerrar los festejos en mi casa. Estoy muy feliz con mi gente, venir acá para mi es lo más".

"Una emoción enorme y un orgullo de poder estar ahí. Era mi primer Mundial, pero también estaba muy enfocado desde el principio, con el objetivo de salir campeón", dijo sobre las sensaciones de jugar una Copa del Mundo. Y se refirió al punto de inflexión ante México: "Hablamos con los chicos sobre la derrota y lo bueno que tuvimos la humildad necesaria para aceptarla (la derrota) y hacernos más fuertes a través de ella".

Asimismo, aseguró que "fuimos de menos a más y la gente se identificó mucho con nuestro juego, mostramos buen fútbol y eso es lo que nos caracteriza a los argentinos". Posteriormente, habló sobre su fenomenal cruce en los octavos de final ante Australia: "Uno tiene que estar predispuesto y cuando uno ve la camiseta, el escudo y tantos millones de argentinos atrás uno tiene que dejar la vida por todos ellos. Lo mínimo que podemos hacer es eso".

Luego, Martínez afirmó que a la hora de saltar al campo de juego no eran ellos solos, sino todos los argentinos: "Todos éramos un equipo. No sólo los jugadores, sino toda la gente que se identificaba con todos nosotros. Hasta los jugadores de los otros países hablaban de una fuerza que teníamos nosotros. no solíamos a jugar solamente nosotros, salíamos a jugador el chico que recién arranca en el fútbol, aquella madre, padre, aquel tío o abuelo. Era salir con una fuerza extranormal. Salíamos a ganar o a ganar".

Y cerró con un mensaje esperanzador y de fraternidad para terminar con los enfrentamientos: "Uno se pone el doble de feliz cuando ves a toda esta gente. Para nosotros sacarle una sonrisa a los argentinos es un orgullo enorme y ojalá que todo esto pueda servir para que todos podamos estar con unión, que se termine la violencia y todo lo malo. Que nos podamos abrazar más, que podamos estar todos juntos, que nos emocionemos y disfrutemos de esta maravilla".