Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Regional del Litoral

Llega la gran jornada de semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025

Sin equipos santafesinos, este sábado las Cuatro Hectáreas del Jockey Club de Rosario será escenario de las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025, con duelos imperdibles

Ovación

Por Ovación

1 de noviembre 2025 · 10:03hs
En una de las semifinales del Torneo Regional del Litoral

foto gentileza Jano Colcerniani.

En una de las semifinales del Torneo Regional del Litoral, Estudiantes de Paraná jugará con Duendes en Fisherton

Ya se vislumbra el final del camino en Torneo Regional del Litoral con partidos de alto nivel de rugby. Este sábado, en las Cuatro Hectáreas del Jockey Club Rosario se disputará en una doble jornada, las semifinales de la 25ª edición del TRL, certamen donde está en juego la Copa Banco Macro.

En la cita, organizada por la firma Santa Fe Producciones, se medirán en primer turno Estudiantes (2º) y Duendes (3º) y a continuación lo harán Jockey Club Rosario (1º) y GER (4º), en dos verdaderas finales, que es el valor que tienen estos partidos donde el historial y el presente de cada equipo queda a un lado.

Estudiantes se mide con el Fantasma

Desde las 17, con el arbitraje de Federico Longobardi, se medirán Estudiantes y Duendes. Este año ambos equipos estuvieron frente a frente dos veces y se repartieron los halagos: En la primera ronda se impuso Duendes 33-24 y en la segunda Estudiantes 29-19.

El conjunto albinegro saltará a la cancha con Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Francisco Floreán; Alvaro Ferreyra y Facundo Ferrer; Juan Mernes, Felipe Villagrán y Basilio Cañas; Simón Bollo y Máximo Cañas; Augusto Perrén, Bruno Heit, Mateo Santana y Franco Rossetto; Tomás Ferreyra.

El verdinegro, en tanto, lo hará con Mateo Negroni, Bernardo Lis y Bautista Federico; Federico Ciancio y Nicolás Sánchez; Ignacio Gandini, Jeremías Delmastro y Giuliano Buffarini; Valentín Larrazabal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino y Gino Dicapua; Giuliano Francescangelli.

Jockey Club Rosario enfrenta a GER

Por su parte, bajo la supervisión de Emilio Traverso se enfrentarán desde las 19.15 el local Jockey Club Rosario y GER. El de verdiblancos y mens sanas es uno de los clásicos más disputados de la región, con un historial que en el TRL favorece a GER aunque este año no pudo ganar ninguno de los dos partidos que jugaron cayendo ante el equipo de Amelong por 32-23, en Fisherton y. 25-13, en GER

Jockey Club Rosario alistará a Jano Fanjul, Alejo Pereira Tauzy e Ignacio Orsetti; Agustín Cansino y Lucas Bur; Nicanor Minoldo, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Juan Lovell y Juan Baronio; Manuel Lunch, Ignacio Dogliani, Fermín Vergara Oroño y Pedro Quijano; Joaquín Fanjul.

GER, en tanto, formará con Joaquín Horcada, Juan De Torres y Pedro Annunziata; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya; Joaquín Fontanarrosa, Joaquín Seoane e Ignacio Villegas; Felipe Costa y Teo Castiglioni; Gerónimo Galli, Andrés Speziali, Tomás Morales Raffe y Franco Giudice; Ramiro Picotto.

La actividad abrirá a las 14.30 con los cruces de la Segunda División. En una de las semifinales, Universitario de Rosario se medirá ante Alma Juniors, con arbitraje de Bruno Masetti y la asistencia de Joaquín Díaz y Fernando Giumelli. A la misma hora, Tilcara se enfrentará a Los Caranchos, con el entrerriano Joaquín Zapata como árbitro principal, acompañado por Federico González y Facundo Puntillo.

Torneo Regional del Litoral semifinales Rosario
Noticias relacionadas
boca impuso su jerarquia y aplasto a union en el angel malvicino

Boca impuso su jerarquía y aplastó a Unión en el Ángel Malvicino

san lorenzo vencio a riestra y se afianza en zona de playoffs en la zona b

San Lorenzo venció a Riestra y se afianza en zona de playoffs en la zona B

las sorpresas que tendria la proxima lista de la seleccion argentina para jugar ante angola

Las sorpresas que tendría la próxima lista de la Selección Argentina para jugar ante Angola

la empresa de galperin le compro a tapia la liga profesional 2026 y 2027

La empresa de Galperín le compró a Tapia la Liga Profesional 2026 y 2027

Lo último

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Martín Minella brindó detalles de la charla que terminó con la salida de Marcos Díaz

Martín Minella brindó detalles de la charla que terminó con la salida de Marcos Díaz

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Último Momento
Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Martín Minella brindó detalles de la charla que terminó con la salida de Marcos Díaz

Martín Minella brindó detalles de la charla que terminó con la salida de Marcos Díaz

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Unión festeja y disfruta de la recuperación que mostró Agustín Colazo

Unión festeja y disfruta de la recuperación que mostró Agustín Colazo

Asesinaron de 14 balazos a un hombre en las vías ferroviarias de pasaje Santa Fe y Espora en barrio Cabal

Asesinaron de 14 balazos a un hombre en las vías ferroviarias de pasaje Santa Fe y Espora en barrio Cabal

Ovación
El TC rugió con intensidad en el Parque Urquiza de Paraná

El TC rugió con intensidad en el Parque Urquiza de Paraná

Regatas busca el pasaje a la final de la Liga de Honor en Buenos Aires

Regatas busca el pasaje a la final de la Liga de Honor en Buenos Aires

Llega la gran jornada de semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025

Llega la gran jornada de semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025

Martínez, sincero: El objetivo era salvarnos del descenso y ahora pensamos solo en clasificar

Martínez, sincero: "El objetivo era salvarnos del descenso y ahora pensamos solo en clasificar"

Madelón infló el pecho en Unión: Acá hay orgullo, amor propio y rebeldía

Madelón infló el pecho en Unión: "Acá hay orgullo, amor propio y rebeldía"

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros