Llega la gran jornada de semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025

Sin equipos santafesinos, este sábado las Cuatro Hectáreas del Jockey Club de Rosario será escenario de las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025, con duelos imperdibles

En una de las semifinales del Torneo Regional del Litoral, Estudiantes de Paraná jugará con Duendes en Fisherton

Ya se vislumbra el final del camino en Torneo Regional del Litoral con partidos de alto nivel de rugby. Este sábado, en las Cuatro Hectáreas del Jockey Club Rosario se disputará en una doble jornada, las semifinales de la 25ª edición del TRL, certamen donde está en juego la Copa Banco Macro.

En la cita, organizada por la firma Santa Fe Producciones, se medirán en primer turno Estudiantes (2º) y Duendes (3º) y a continuación lo harán Jockey Club Rosario (1º) y GER (4º), en dos verdaderas finales, que es el valor que tienen estos partidos donde el historial y el presente de cada equipo queda a un lado.

Estudiantes se mide con el Fantasma

Desde las 17, con el arbitraje de Federico Longobardi, se medirán Estudiantes y Duendes. Este año ambos equipos estuvieron frente a frente dos veces y se repartieron los halagos: En la primera ronda se impuso Duendes 33-24 y en la segunda Estudiantes 29-19.

El conjunto albinegro saltará a la cancha con Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Francisco Floreán; Alvaro Ferreyra y Facundo Ferrer; Juan Mernes, Felipe Villagrán y Basilio Cañas; Simón Bollo y Máximo Cañas; Augusto Perrén, Bruno Heit, Mateo Santana y Franco Rossetto; Tomás Ferreyra.

El verdinegro, en tanto, lo hará con Mateo Negroni, Bernardo Lis y Bautista Federico; Federico Ciancio y Nicolás Sánchez; Ignacio Gandini, Jeremías Delmastro y Giuliano Buffarini; Valentín Larrazabal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino y Gino Dicapua; Giuliano Francescangelli.

Jockey Club Rosario enfrenta a GER

Por su parte, bajo la supervisión de Emilio Traverso se enfrentarán desde las 19.15 el local Jockey Club Rosario y GER. El de verdiblancos y mens sanas es uno de los clásicos más disputados de la región, con un historial que en el TRL favorece a GER aunque este año no pudo ganar ninguno de los dos partidos que jugaron cayendo ante el equipo de Amelong por 32-23, en Fisherton y. 25-13, en GER

Jockey Club Rosario alistará a Jano Fanjul, Alejo Pereira Tauzy e Ignacio Orsetti; Agustín Cansino y Lucas Bur; Nicanor Minoldo, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Juan Lovell y Juan Baronio; Manuel Lunch, Ignacio Dogliani, Fermín Vergara Oroño y Pedro Quijano; Joaquín Fanjul.

GER, en tanto, formará con Joaquín Horcada, Juan De Torres y Pedro Annunziata; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya; Joaquín Fontanarrosa, Joaquín Seoane e Ignacio Villegas; Felipe Costa y Teo Castiglioni; Gerónimo Galli, Andrés Speziali, Tomás Morales Raffe y Franco Giudice; Ramiro Picotto.

La actividad abrirá a las 14.30 con los cruces de la Segunda División. En una de las semifinales, Universitario de Rosario se medirá ante Alma Juniors, con arbitraje de Bruno Masetti y la asistencia de Joaquín Díaz y Fernando Giumelli. A la misma hora, Tilcara se enfrentará a Los Caranchos, con el entrerriano Joaquín Zapata como árbitro principal, acompañado por Federico González y Facundo Puntillo.