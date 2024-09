Los cambios de último momento que hizo Williams en el auto de Franco Colapinto

Al respecto, el argentino contó: "Necesito hacer cambios en mi cuerpo. El coche es muy rígido. No creo que estuviera totalmente adaptado a mi cuerpo, pero hemos hecho algunos cambios. Mi cuello ha reaccionado muy bien, así que eso significa que hemos hecho un buen trabajo en la parte de entrenamiento y que el asiento tiene muy buena pinta, así que son muy buenas noticias".

"En Monza no conocía el coche, ahora no conozco la pista, así que solo me queda una cosa por aprender. Creo que tenemos un coche muy bueno para poder sumar puntos, y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Creo que hay que ir paso a paso, sesión a sesión, y ver dónde acabamos", agregó Colapinto.

Acto seguido, dijo: "La realidad es que no conozco las próximas siete pistas, y sabemos que va a ser duro, y era parte del riesgo, y también va a ser una gran experiencia conocer estas últimas siete carreras del año en las que no he corrido. Así que sé que va a ser duro, pero estoy trabajando mucho y haciendo mucha preparación para estar listo".

"Oli (Bearman, piloto de la Fórmula 2 que reemplazará este fin de semana al suspendido Magnussen en Haas) dijo antes que tres entrenamientos libres son más que suficiente para aprender la pista. No estuve en muchos circuitos callejeros, pero espero haber hecho suficiente preparación en el simulador y haber trabajado muy duro con el equipo para entrar rápido en ritmo", cerró.