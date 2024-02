Los Dogos prevalecieron sobre Pampas en Del Viso

En la segunda parte, Pampas siguió mostrando su vocación ofensiva, sus intenciones de ir hacia adelante, pero algunas imprecisiones y el homogéneo bloque defensivo de Dogos XV frustró su búsqueda. Jerónimo Ulloa apoyó el segundo try, pero los cordobeses tomaron más distancia con un segundo try-penal y la anotación de Facundo García Hamilton (38-14). A poco del epílogo, una potente aparición de Tomás Rapetti cerró los números (38-21) en una cautivante jornada.

image.png El medio scrum de Córdoba Athlétic, Agustín Moyano, cumplió una destacada actuación en Del Viso.

El rosarino Damián Schneider fue el árbitro del encuentro, y ambas franquicias utilizaron a todos sus jugadores disponibles. Pampas, por ejemplo, presentó una alineación distinta en cada uno de los períodos que se disputaron (tiempos de 40 minutos), mientras que Dogos XV se presentó con su mejor versión (con el regreso del capitán Franco Molina, conserva idéntica estructura de la temporada pasada).

Más información

La formación inicial de Pampas en el primer tiempo fue con: Matías Medrano, Marcos Camerlinckx y Estanislao Carullo; Mateo Lorenzo y Marcelo Toledo; Manuel Bernstein, Eliseo Chiavassa y Joaquín Moro; Ignacio Inchauspe y Joaquín de la Vega Mendía; Timoteo Silva, Bruno Heit, Juan Pablo Castro, Santiago Pernas y Bernabé López Fleming.

En el segundo tiempo, los dirigidos por Juan Manuel Leguizamín, Nicolás Vergallo y Rodrigo Martínez se alistaron con: Javier Corvalán, Juan Manuel Vivas y Javier Coronel; Álvaro García Iandolino y Luciano Asevedo; Santiago Montagner, Nicolás D’Amorim y Tomás Bernasconi; Tomás Di Biase y Manuel Nogués; Jerónimo Ulloa, Justo Piccardo, Benjamín Elizalde, Mateo Fossati y Marcos Eliçagaray; y desde el banco ingresaron Nahuel Zunini, Tomás Rapetti, Ignacio Torrado, Estanislao Rodríguez y Juan Pedro Bernasconi.

La formación titular de Dogos XV, dispuesta por los entrenadores Nicolás Galatro, Stéfano Ambrosio y Diego Ghiglione, fue así: Santiago Pulella, Boris Wenger y Octavio Filippa; Lautaro Simes y Franco Molina (capitán); Aitor Bildosola, Ignacio Gandini y Efraín Elias; Agustín Moyano y Julián Hernández; Ernesto Giudice, Leonardo Gea Salim, Agustín Segura, Lautaro Cipriani y Mateo Soler; como reservas estuvieron e ingresaron Tomás Bartolini, Mateo Núñez, Pedro Delgado, Gregorio Hernández, Lorenzo Colidio, Nicolás Viola, Juan Bautista Baronio, Faustino Sánchez, Diego Correa, Octavio Barbatti, Felipe Villagra, Valentín Cabral, Facundo García Hamilton, Valentino Dicapua, Felipe Mallía, Nahuel Romero y Agustín De Vertiz.

image.png El rosarino Andrés Bordoy, y el entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi se hicieron presentes en Deportiva Francesa.

El detalle de los puntos en el primer tiempo: 2m, try de Boris Wenger (DXV); 14m, try-penal (DXV); 23m, gol de Joaquín de la Vega Mendía por try de Santiago Pernas (P), y 34m, gol de Julián Hernández por try de Agustín Segura (DXV). Incidencias: 29m, amonestado Octavio Filippa (Dogos XV), y a los 38m, amonestado Lorenzo Colidio (Dogos XV).

Los tantos en el segundo tiempo fueron de la siguiente manera: 5m, gol de Juan B. Baronio por try de Mateo Soler (DXV); 16m, gol de Manuel Nogués por try de Jerónimo Ulloa (P); 23, try-penal (DXV); 28m, try de Facundo García Hamilton (DXV), y 35m, gol de Marcos Eliçagaray por try de Tomás Rapetti (P). Incidencias: 3m, amonestado Nicolás D’Amorim (P), y 14m, expulsado Lorenzo Colidio por doble tarjeta amarilla (DXV).

Con este nuevo capítulo, los antecedentes entre las dos franquicias argentinas tienen cinco capítulos, y en todos los casos festejó Dogos XV; el primer duelo fue el 12 de febrero de 2023, también un amistoso en Deportiva Francesa, y los cordobeses ganaron sobre la hora por 38-35; luego vinieron los duelos oficiales por la etapa regular del Súper Rugby Américas, en los que los cordobeses vencieron por 29-11 en el CASI y por 34-26 en Tala Rugby Club, y en el choque por las semifinales, los dirigidos por Nicolás Galatro triunfaron por 27-16.