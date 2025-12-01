Uno Santa Fe | Ovación | Regional Amateur

Los equipos de San Justo clasificaron a octavos en el Regional Amateur

Por la Zona 9 de la Región Litoral Sur del Regional Amateur, Sanjustino derrotó a Central San Javier, y Colón de San Justo igualó ante Alumni de Laguna Paiva

1 de diciembre 2025 · 08:41hs
El Matador ganó en San Javier frente a Central por 1 a 0 y continúa en carrera.

Los elencos que representan a la Liga Santafesina en el Torneo Regional Amateur del Concejo Federal de AFA afrontaron la última jornada de la fase de grupos. El Matador viajó al distrito costero y se trajo el triunfo y la clasificación, mientras que el Conquistador consiguió el pasaje a la siguiente instancia tras igualar con Alumni de Paiva.

Los equipos de San Justo continúan en el Regional Amateur

Sanjustino cerró con un triunfo por 1 a 0 ante Central San Javier, con gol de Leandro Rodríguez, en el cierre de la zona 9 del Torneo Regional Amateur. En el Coliseo de la Costa, Sanjustino -que ya estaba clasificado y líder inamovible- visitó a un Central San Javier ya eliminado de la competencia bajo el arbitraje de Gustavo Zamora, secundado por Maximiliano Crucci y Daniel Alarcón de la Liga Esperancina.

Con este triunfo llega a los 16 puntos que podrían favorecerlo en futuras localías de seguir avanzando en la competencia. Increíble campaña clasificatoria para el conjunto de Marcelo Molina que terminó invicto e igualando solamente un partido. Sanjustino clasificó primero y segundo Colón de San Justo en la zona 9.

En el caso de Colón de San Justo, en el estadio Mercedes Alesso de Bieler, empató 1 a 1 ante Alumni de Laguna Paiva con un gol agónico de Ezequiel Giménez, que aprovechó una rebotera en el final del partido para desatar el festejo y asegurar la clasificación a los octavos de final del certamen federal. El empate para el elenco Paivense lo consiguió Lautaro Obregón.

image
Luego de empatar 1 a 1 con Alumni de Paiva, el Conquistador se clasific&oacute; a una nueva fase del Regional Amateur.

Un cierre de película, con el equipo empujando hasta el último segundo, con alma, corazón y la gente alentando sin parar. La terna que controló las acciones fue de la Asociación Rosarina y estuvo compuesta por Bruno Cejas, Rodrigo Fanari y Lautaro Jara. Cabe destacar que el Conquistador de Miguel Ángel Restelli el miércoles jugará ante Unión la gran final de la Copa Isósceles del Clausura Norberto Serenotti. Este cotejo dará comienzo a las 21, en el predio Nery Pumpido.

Regional Amateur Litoral Sur Zona 9

-Resultados 6° fecha:

Central San Javier 0- Sanjustino 1 (Lisandro Rodríguez)

Colón de San Justo 1 (Ezequiel Giménez)- Alumni 1 (Lautaro Obregón).

-Posiciones: Sanjustino 16,, Colón de San Justo 8, Alumni de Laguna Paiva 6, Central San Javier 3.

-Clasificados a octavos de final Región Litoral Sur:

Neuquen (Paraná)

Atlético María Grande

Juventud Unida (Gualeguaychu)

Parque Sur (Concepción del Uruguay)

Lanus (Concepción del Uruguay)

DEPRO (Pronunciamiento)

Atlético Paraná

Sarmiento (Maggiolo)

Racing (Teodelina)

Libertad (Sunchales)

Aldao

Ben Hur (Rafaela)

Atlético San Jorge

Sanjustino

Colón de San Justo

Puerto San Martín

Regional Amateur San Justo octavos
