Nordeste se consagró campeón del 41° Seven de la República en Paraná

Nordeste se impuso en la final a Buenos Aires y se quedó con el Seven de la República. El equipo de Santa Fe perdió la final de la copa de Bronce ante Salta

Santa Fe se consagró subcampeón de la copa de Bronce en el Seven de la República.

Tras dos días intensos de mucho rugby, Nordeste se consagró campeón del Seven de la República al vencer 7-5 al local, Entre Ríos, en una final muy ajustada. Por su parte, en la rama femenina, Buenos Aires, que contó con varias jugadoras de las Jaguaretés, derrotó con contundencia a Tucumán 24-0 y obtuvo su quinto título consecutivo. En cuanto a los representativos de la Unión Santafesina de Rugby, en la rama masculina, fue subcampeón de la copa de Bronce, mientras que las chicas, fueron subcampeonas pero del Desarrollo.

En dos jornadas a puro rugby, el Seven de la República celebró su 41° edición masculina y 9° femenina en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El seleccionado masculino de Nordeste se consagró campeón al superar a Entrerriana por 7 a 5 en una final ajustada donde el conjunto local no pudo hacer valer su localía, mientras que el combinado femenino de Buenos Aires obtuvo la Copa de Oro tras vencer a Tucumán por 24 a 0.

Con estos resultados, Nordeste logró conseguir su segundo titulo del Seven de la República masculino, el último había sido en el año 1992 . El seleccionado de Mar Del Plata se quedó con la Copa de Plata al derrotar por 12 a 10 a su par de Rosario. La Copa de Bronce se la adjudicó Salta con una victoria por 19 a 14 ante la unión Santafesina. El seleccionado de Misiones perdió la categoría y competirá el año próximo en la Zona Ascenso al caer en el encuentro decisivo ante Oeste (ascendió el año pasado), por un marcador de 0 a 26. Asimismo, Paraguay logró el ascenso a la Zona Campeonato al imponerse por 17 a 14 ante Austral en una final muy ajustada.

image El combinado de la Unión Santafesina cayó en la final frente al combinado de Salta.

Con la victoria de este fin de semana, Buenos Aires se coronó campeón del Seven de la República femenino por quinta vez consecutiva y obtuvo su séptimo título en toda su historia. En el partido por el tercer puesto, Cordobesa se impuso por 22 a 5 ante Nordeste y así se quedó con la medalla de bronce. En la Zona Ascenso femenina, el ganador fue Misiones, que superó por 26 a 7 en la final a Santafesina, mientras que el tercer lugar quedó Sur al vencer a Rosario.

En tanto, en el torneo de juveniles, el seleccionado de Cordobesa se quedó con el trofeo al derrotar por 19 a 5 a Buenos aires en el encuentro decisivo y así conseguir su segundo título consecutivo en la categoría, finalmente el tercer puesto se lo adjudicó Rosario, que se impuso por 14 a 10 a las chicas de Cuyo.

La actuación de los elencos santafesinos

En cuanto al representativo de la Unión Santafesina de Rugby, en la rama masculina, culminó en la décima posición, tras haber caído en la final ante Salta por 19 a 14 en la cancha principal del Plumazo. Por su parte, en semifinales, los dirigidos por Pablo Pfirter habían superado en la Tortuguita de Rowing a Alto Valle por 29 a 0. En la fase de grupos, la USR había caído frente a Nordeste por 24 a 5, y ante Mar del Plata por 19 a 10. El único triunfo lo cosechó ante Oeste de Buenos Aires por 19 a 7.

image En la rama femenina, Santa Fe cayó en la final del desarrollo frente al duro Misiones.

El plantel masculino de la USR lo integraron: Justo Barcojo, Mateo Fauda, Genaro Giombi, Alejandro Molinas (capitán), Juan Moretti, Franco Pierangelli, Valentino Appo, Manuel Mandrile, Tomás Marconi, Mateo Villar, José Reynoso e Ignacio Hass. El staff lo componen: Pablo Pfirter (head coach); Ignacio Carballo y Maximiliano Bertholt (entrenadores); José Jacquat (preparador físico); Agustín Leiva, Horacio Barbotti y Daniel Pfirter (managers); Jorge Bruzzone y Cosme Maciel (enlaces USR).

En relación a las chicas, en la final, Santa Fe cayó ante Nordeste por 26 a 7, mientras que en semifinales había sido victoria por 17 a 10 a Formosa. En la etapa inicial, las conducidas por Miguel Ruppel derrotaron a Rosario por 12 a 7, y luego a Salta por 22 a 12.

El plantel femenino lo conformaron: Carolina Casal, Elizabeth Ponce, Celeste Abba, Stefanía Mistura, Sabrina Peralta Ramírez, Macarena Bello, Joana Arce, Celeste Powell, Nerina Vila, Magalí Rodríguez, Aixa Magull, y Fiamma Mattei. El staff está integrado por Miguel Ruppel (head coach); Andrés Ilardo (entrenador); Valeria Devotto (manager); Ignacio Guastavino (kinesiólogo), Evelyn Benítez (video).

image Nordeste se impuso en la final al local Entre Ríos y se quedó con el Seven en Paraná.

-Seven de la República Masculino

Copa de Oro: Entre Ríos 5- Nordeste 7

Copa de Plata: Rosario 10-Mar del Plata 12

Copa de Bronce: Salta 19- Santa Fe 14

Ascenso: Paraguay 17-Austral 14

Semifinales de Oro:

Córdoba 5-Entre Ríos 7

Nordeste 15-Buenos Aires 14

Semifinales Plata:

Rosario 12-Cuyo 0

Mar del Plata 26-Tucumán 21

Semifinales Bronce:

Santa Fe 29-Alto Valle 0

San Juan 0- Salta 10

-Seven de la República Femenino:

Campeonato: Buenos Aires 24-Tucumán 0

Desarrollo: Santa Fe 7-Misiones 26