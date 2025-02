Los Leones españoles festejaron en Madrid ante Países Bajos

Con dos tries del santafesino Estanislao Bay, España derrotó con claridad a Países 53 a 24, en un cotejo válido por la clasificación al Mundial 2027

El santafesino Estanislao Bay marcó dos tries para España en Madrid.

Tras un comienzo equilibrado, 3 a 3, cuando corrían 11 minutos de juego, luego fue todo dominio de los españoles, que lograron visitar el ingoal español en varias oportunidades, que reflejó la superioridad que los Leones ejercieron en el campo de juego de la Complutense madrileña.

image.png Los Leones españoles derrotaron a Países Bajos por 53 a 24, en clasificación para el Mundial 2027.

El elenco español dominó en todos los aspectos del juego, y en cada oportunidad que dispuso marcó diferencias con la contundencia a la hora de marcar en el ingoal rival. Fueron dos tries los cosechados por el medio scrum formado en CRAI de Santa Fe, Estanislao Bay, uno a los 19 minutos del primer tiempo, y el otro 2 minutos del complemento.

Al cabo del período inicial, España se fue al descanso ganando por 31 a 10, con el punto bonus en el bolsillo, y una convincente actuación. Apenas comenzó el complemento llegó otro ensayo de Bay, y de allí en más fue todo de los anfitriones, a lo que hay que sumarle la muy buena actuación del apertura argentino Gonzalo López, quien con dos penales y cinco conversiones, fue clave en la victoria ante los holandeses.

La formación de Los Leones

Hugo Pirlet, Santiago Ovejero y Jon Zabala, Ignacio Piñeiro y Asier Usárraga; Vicente Boronat, Ekain Imaz y Raphael Nieto; Estanislao Bay y Gonzalo Vinuesa; Gauthier Minguillon, Gonzalo López, Alvar Gimeno, Martiniano Cian y John-Wessel Bell. También jugaron Thierry Futeu, Álvaro García, Joel Merkler, Mario Pichardie, Kerman Aurrekoetxea, Manex Ariceta, Alberto Carmona e Iñaki Mateu. Para España hubo tries de Estanislao Bay en dos ocasiones, Raphael Nieto, el argentino Santiago Benjamín Ovejero, Álvaro García, el tucumano Iñaki Mateu, más cinco conversiones y dos penales del argentino Gonzalo López.

El entrenador argentino Pablo Bouza, ex Puma y Duendes de Rosario, afirmó que "El equipo tiene que mejorar siempre, lo que no hicimos bien lo tendremos que mejorar esta semana. El equipo no mostró fisuras, si estamos así podemos competir con Suiza y con Georgia. Es muy lindo cuando nos bajamos del bus hoy y había gente animando a España". Según los medios españoles, el rosarino parafraseó al entrenador del Atlético de Madrid, su compatriota Diego Pablo Simeone, y dijo que hay que ir "partido a partido" y que ahora mismo solo piensa en el encuentro frente a Suiza, donde viajarán el próximo jueves.