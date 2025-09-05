Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Los motivos por los cuales Colapinto estará ausente de la FP1 en Italia

Comienza la nueva jornada de la temporada de la Fórmula 1 este viernes, con un cambio en Alpine para las Prácticas Libres 1.

5 de septiembre 2025 · 08:13hs
Los motivos por los cuales Colapinto estará ausente de la FP1 en Italia

Este fin de semana regresó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia, que inicia con las prácticas libres, pero con la sorpresiva ausencia de Franco Colapinto.

La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Autódromo Nacional de Monza. La novedad es que, tras su mejor carrera en Países Bajos, el pilarense no estará en su monoplaza durante la FP1.

Resulta que el novato Paul Aron vivirá un momento especial: por primera vez se subirá a un Alpine en una sesión oficial de Fórmula 1.

El piloto estonio de 21 años reemplazará a Colapinto en la FP1, cumpliendo así con el reglamento que exige a las escuderías dar cuatro oportunidades de manejo a pilotos novatos durante la temporada.

El argentino, en tanto, regresará a su butaca a partir de las prácticas libres 2 y para el resto de la actividad en Monza.

A qué hora son las prácticas del Gran Premio de Italia

El GP de Italia inicia este viernes desde las 8.30 horas de la Argentina con las prácticas libres.

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00

