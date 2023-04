Los Pumas 7`s clasificaron a cuartos de final en el Seven de Singapur

Se puso en marcha la novena etapa de las once que dispone el World Rugby Seven Series que se desarrolla en Singapur. Los Pumas 7s consiguieron ganar los tres partidos de la etapa inicial en el grupo D en el último torneo que se desarrolla en Asia. Una madrugada muy satisfactoria para la delegación celeste y blanca.

Los Pumas 7's finalizaron quintos en el Seven de Hong Kong

La participación de Los Pumas Seven comenzó con un triunfo ante Irlanda por 10 a 0 con un try de Matías Osadczuk. A poco de finalizar el primer tiempo, el wing riojano Luciano González Rizzoni logró marcar el segundo try para los argentinos. Un partido muy físico, en donde el elenco nacional demostró un gran trabajo en defensa.

Ante el equipo europeo, el representativo de Argentina alistó a: Santiago Álvarez Fourcade, Luciano González Rizzoni, Rodrigo Isgró, Gastón Revol, Matías Osadczuk, Marcos Moneta y Tomás Elizalde. Luego ingresaron Germán Schulz, Matteo Graziano, Santiago Vera Feld, Alejo Lavayén y Joaquín Pellandini.

En la segunda presentación de la jornada, Argentina fue impiadoso con Japón y lo venció por un contundente 42 a 7. La escuadra conducida por Santiago Gómez Cora con ese triunfo aseguró su pasaje a los cuartos de final. El back de San Andrés de la URBA, Marcos Moneta, logró el primer try.

image.png El wing Marcos Moneta interceptó una pelota en su propio campo, marcó el try que significó el triunfo ante Gran Bretaña.

Luego llegaron los ensayos de Luciano González, Matías Osadczuk, dos de Rodrigo Isgró, y uno del cordobés Germán Schulz. A ello hay que sumarle cuatro conversiones de Santiago Vera Feld y dos aciertos en el envío a los postes de Joaquín Pellandini del Buenos Aires Cricket & Rugby Club.

En el partido más complicado del grupo, el cual recién consiguió ganarlo en el final, Los Pumas 7`s superaron a Gran Bretaña por 19 a 17. Fue el triunfo que le permitió finalizar invictos, y asegurarse el pasaje a los cuartos de final de la copa de Oro. Argentina comenzó ganando con un ensayo de Osadczuk, aunque los británicos lograron darlo vuelta e irse al descanso ganando por 12 a 5.

En el segundo tiempo, por intermedio del cordobés Schulz llegó el empate momentáneo, ya que los ingleses lograron un ensayo concretado por Femi Sofolarin. El medio scrum de Sitas, Matías Osadczuk, vio la tarjeta amarilla, pero el equipo sacó a relucir la garra Puma, y cuando faltaba nada para el final, llegó Marcos Moneta para marcar un try espectacular con una intercepción en campo que desató la alegría de toda la delegación nacional.

Ante Gran Bretaña, Argentina formó con Germán Schulz, Luciano González Rizzoni, Matteo Grazziano, Joaquín Pellandini, Matías Osadczuk, Marcos Moneta y Santiago Vera Feld. Luego ingresaron: Tomás Elizalde, Tomás Lizazu, Rodrigo Isgró, Alejo Lavayén y el cordobés Gastón Revol.

El otro equipo sudamericano que está participando en Singapur es Uruguay. Los Teros integran el grupo C, y en la jornada inicial cayeron frente a Francia por 26 a 12, y derrotaron a Estados Unidos por un ajustado 24 a 21. Todavía le queda disputar un cotejo que será frente al representativo de Kenia.