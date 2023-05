Los Pumas 7's se consagraron subcampeones en Toulouse

El seleccionado argentino de seven, Los Pumas 7's, cayeron ante Nueva Zelanda por 24 a 19, en tiempo extra en la décima etapa del Circuito Mundial

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7's, cayó en el alargue ante su par de Nueva Zelanda por 24 a 19, en tiempo extra, en la final que ambos equipos sostuvieron en Toulouse, Francia, al cabo de la décima estación del circuito mundial de la especialidad.

Sin embargo, los neozelandeses remontaron en el segundo período y obtuvieron dos tries más una conversión, que le permitieron lograr la paridad en 19.Y en el tiempo extra, el equipo de Oceanía logró el try de oro que le dio la medalla de oro, cortesía de Roderick Solo. Los tantos argentinos fueron obra de sendos tries de Germán Schulz, Agustín Fraga y Marcos Moneta, más las conversiones de Santiago Vera Feld y Luciano González.

Más allá del traspié en la final, la actual quedará como temporada inolvidable la del seleccionado argentino, porque llegó cinco veces a la final, una marca histórica a nivel nacional, y con un alto nivel de juego para convertirse en uno de los mejores equipos del mundo, consecuencia del esfuerzo y trabajo de cada uno de los integrantes del plantel.

image.png Los Pumas '7 perdieron la final de la décima estación del circuito mundial de la especialidad ante Nueva Zelanda.

La Argentina cerró un torneo fantástico en Toulouse, tanto en el rendimiento colectivo como a nivel individual si nos referimos a las estadísticas en el certamen en suelo francés, penúltima escala de la temporada. El conjunto nacional fue el que más puntos marcó (173), el que más tries apoyó (27) y el que más conversiones acertó (19). Además, Marcos Moneta fue el goleador (45) y tryman del torneo (con 9 conquistas), mientras que Santiago Vera Feld terminó como líder en la tabla de conversiones (12 aciertos).

La formación de Los Pumas '7 en el encuentro decisivo incluyó a Schulz, Luciano González, Fraga, Gastón Revol, Moneta, Rodrigo Isgro y Vera Feld. Luego ingresaron Santiago Álvarez, Tobías Wade y Joaquín Pellandini. La undécima y última etapa del circuito mundial se jugará el próximo fin de semana en Londres (sábado 20 y domingo 21).

Argentina, que ya se aseguró su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, está segundo en las posiciones con 159 puntos, situándose como escolta de Nueva Zelanda, que reúne 186. Más atrás en la clasificación están Francia con 139 unidades, Islas Fiji, 138; Australia, 125; Samoa y Sudáfrica, 116; Irlanda, 104.