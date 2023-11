Los Pumas 7´s se llevaron el oro de Santiago al vencer a Chile

El seleccionado de seven de Argentina superó a a Chile por 24 a 5 y se adjudicó la medalla de oro en los XIX Juegos Panamericanos

El seleccionado masculino de rugby seven no pudo estrenar de mejor manera su condición de ser considerado el segundo mejor equipo del mundo: venció en la final a Chile por 24 a 5 y obtuvo la medalla de oro en los XIX Juegos Panamericanos – Santiago 2023, defendiendo con éxito el título logrado en Lima 2019. Y por primera vez en la historia conquistó dos medallas doradas en forma consecutiva en los Panamericanos y, también, en dos competencias oficiales correlativas (en mayo de este año, obtuvo el Oro en el Seven de Londres).