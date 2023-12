Los Pumas 7's vencieron a Australia y son campeones del Seven de Ciudad del Cabo

Los Pumas 7's vencieron a Australia por 45 a 12 y ganaron el Seven de Ciudad del Cabo, siendo el séptimo título para Argentina

Los Pumas 7's son campeones del Seven de Ciudad del Cabo.

Los Pumas 7's vencieron a Australia por 45 a 12 y ganaron el Seven de Ciudad del Cabo. Es el séptimo título para Argentina y el primero en tierra sudafricana, después de las medallas doradas en Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023 y Londres 2023.

El regreso de Los Pumas Seven al circuito fue muy positivo

El partido comenzó con Marcos Moneta salvando un try a centímetros del in-goal propio a pura velocidad y con los Pumas 7s apoyando un try de contraataque para marcar la tónica del partido. Con un jugador de más por la amonestación a Malouf, Argentina marcó dos tries más a partir de la recuperación de la salida propia, un parcial de 21-0.

En la última jugada del primer tiempola pelota fue al piso y Matías Osadczuk resolvió el partido pasando la pelota con el pie; Luciano González desbordó a pura potencia, aguantó dos marcas y asistió con un off-load por la espalda al propio Osadczuk, que se fue solo al try.

En el segundo tiempo, pese a dos tries seguidos de Australia de contraataque que acortaron la distancia, los Pumas 7s terminaron dibujando una goleada contundente.