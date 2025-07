Los Pumas Classic y los Pumpas convocan a una gran fiesta del rugby

La presentación contó con la presencia del ex integrante de Los Pumas, Eliseo Chapa Branca; Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby; Fernando Maletti, secretario de deportes de la provincia; Florencia Ottolini, subsecretaria de personas con discapacidad del gobierno de Santa Fe; Daniel Fernández, head coach de Pumpas XV, y Emiliano Dalla Fontana, responsable de la organización del evento.

rugby fiesta del rugby en santa fe pumas classic pumpas 2 Emiliano Dalla Fontana en el lanzamiento del evento realizado en el Centro de Salud Deporte Solidario. Gentileza: Franco Perego @rugbyclick

“Quiero agradecer a todos los que nos brindan su apoyo, como el gobierno provincial, a la Lotería de Santa Fe, y un montón de empresas que sin eso sería imposible hacerlo. Le pusimos la fiesta del rugby porque va más allá de un partido. Destaco la presencia de mi amigo el Chapa Branca, que junta toda la tropa para venir, convoca chicos de todo el país y no duda en dar el presente. Es un símbolo de nuestro rugby, pero su corazón sobresale de lo demás”, expresó Emiliano Dalla Fontana.

El organizador del evento comentó que “el rugby es mucho más que entrar a una cancha y pasar la pelota. Siempre aclaro que todos los deportes tienen un montón de valores. Aprovecho a destacar a la secretaría de deportes que nos da una mano muy grande, al área de discapacidad y a la Unión Santafesina que enseguida nos brindaron su respaldo”.

Los Pumas Classic y Pumpas XV jugarán en Santa Fe

El contador Enrique Patrizi sostuvo que “el hecho de tener a los Pumpas en nuestra ciudad, volver a tener a los Classics, con todas las figuras que hicieron mucho por este deporte, para nosotros constituye una gran satisfacción. Simplemente agradecerles, que disfruten la estadía, que participen y tengan la posibilidad de disfrutar de una gran jornada en el CRAI”.

“Aprovecho para comentarles que desde la USR, que lanzamos respecto a lo que es el respeto dentro del campo de juego. Buscamos hacer hincapié en los valores, que tenemos que tener como personas, y uno de ellos es el respeto, no solamente al árbitro, sino también al juego, al adversario y todos los participantes”, afirmó el presidente de la Unión Santafesina de Rugby.

rugby fiesta del rugby en santa fe pumas classic pumpas 3 El histórico integrante de Los Pumas, el Chapa Eliseo Branca, nuevamente en Santa Fe. Gentileza: Franco Perego @rugbyclick

A su turno, Daniel Fernández, creador del rugby inclusivo expresó que “tenemos en claro que el rugby es un medio para divertirnos, para relacionarnos como personas, y sobre todo educarnos. Con esa premisa vinimos hace dos años, pasamos un fin de semana muy lindo, así que ahora estaremos de nuevo en cancha de CRAI, jugando y compartiendo con nuestros pares de San Agustín de Rosario”.

“Estamos muy agradecidos porque no siempre se acuerdan de la parte de la sociedad que está invisibilizada, pero que de a poco, se está educando, y hace que sea una sociedad mejor. Vamos a ver jugadores de rugby, no van a ver chicos que son enfermos, ni contagien, ni que sean pobrecitos ni angelitos. Sino jugadores de rugby que se están desarrollando y creciendo como personas”, destacó el fundador de Pumpas XV.

Florencia Ottolini del área de discapacidad del gobierno provincial sostuvo que “estamos muy contentos de poner venir y acompañar estos espacios, que realmente generen convivencia entre personas con y sin discapacidad. Tratan a las personas con discapacidad, como personas primero, y después con el derecho de participar de un deporte. Y de transitar los espacios que todos tenemos, así que celebramos, acompañamos y visibilizamos a las personas con discapacidad, y a estos eventos tan importantes para generar entornos de convivencia”.

rugby fiesta del rugby en santa fe pumas classic pumpas 4 Daniel Fernández es el creador del rugby inclusivo, fundador y head coach de Pumpas XV. Gentileza Franco Perego @rugbyclick

El ex integrante de Los Pumas, Eliseo Branca, remarcó que “siempre me gusta venir a Santa Fe, venir a jugar con los Classics. Nosotros estamos tratando de dejar en la sociedad gente mucho más preparada, acostumbrada a lucha por lo que uno quiere, y amar lo que uno está haciendo. Si el rugby, si el deporte, no te hacen mejor, no sirve de nada. Uno tiene que salir fortalecido de ahí adentro, y hay que utilizar el deporte, esto es un orgullo muy grande, porque muchos hablan de inclusión, pero después hay que ayudar a plasmarlo”.

El tercera línea formado en el CASI sostuvo que “gracias a todos los que vendrán al CRAI, al equipo, que va a jugar, que es una alegría, y seguimos viviendo. El rugby ha crecido mucho, tenemos el rugby amateur y el rugby profesional, pero creo que los formamos y se llevan los jugadores sin dejarnos nada. Esperemos que eso se pueda cambiar. Pero estoy muy feliz de estar nuevamente en la ciudad y disfrutar de unos días muy lindos con amigos y gente que quiero”.