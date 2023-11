Los Pumas Classics fueron campeones en el Mundial de Bermudas

"Fue una experiencia inolvidable, mirá que yo he jugado un mundial con el seleccionado M21, pero esto fue otra cosa. Me deçian los que iban, que era el paraíso, entonces pensé que tocabas el cielo con las manos, y la verdad es que sí. Se trató de una muy buena experiencia porque primero está lo humano, y después rugbísticamente, con jugadores y entrenadores que han dejado su huella en nuestro deporte" sostuvo Emiliano Dalla Fontana a UNO Santa Fe.

image.png El lock y actual entrenador de CRAI, destacó que fue un torneo muy duro, y que la final fue muy disputada.

El integrante de Los Pumas Classics describió que "el juego lo tomás completamente en serio, jugabamos día por medio, terminás de jugar y estas muy feliz. Siempre se juega a la noche, a las siete o a las nueve de la noche, son muchos países, muchos equipos, por lo que perdés y quedás afuera. Entonces tenés mucha presión de ganar el partido, y Argentina va siempre como candidato a ganar el certamen. Sudáfrica tenían varios jugadores buenos, pero en otros rivales no sabíamos que jugadores habían llevado".

"En nuestro caso pudimos llevar jugadores que están en actividad, que habían terminado de jugar el torneo de la URBA. Teníamos un buen equipo, pero no sabíamos que ibamos a tener en frente. Se jugaba en dos turnos, recién debutamos al segundo día que llegamos, por lo que el primer día fuimos a ver Canadá con Irlanda, muy duro, físicamente sobre todo. Y la otra diferencia, los cambios son como el básquet, estás cansado, salís, y entra otro, entonces jugás estando bien fresco. Tienen mucha intensidad los partidos, y se juegan dos tiempos de treinta minutos" describió el ex segunda línea del CRAI.

El lock con pasado en Atlético del Rosario comentó que "arrancamos jugando con Italia, el partido de mayor presión, los tanos eran muy grandotes, y lo tenían a Ramiro Pez, y otros argentinos más. Sabíamos que eran grandotes, los primeros minutos fue muy físico, muy desgastante, hasta que se empieza a abrir. Nosotros teníamos buen line, y después la clave fue la defensa. Jugamos a partir de la defensa, y lo ganamos por 44 a 0".

image.png Argentina Legends se consagró campeón en Bermudas al imponerse en la final a Francia por 3 a 0.

"Después de Italia teníamos que esperar el ganador de Sudáfrica con los British Lions, teniendo en cuenta que los Lions son locales, porque la isla es inglesa, le ganan 7 a 5 a los sudafricanos con un gran rigor físico. Era lo que se venía. La clave es tacklear y no hacer penales, porque en ese juego los aperturas son buenos, y tienen un cañon. Nosotros lo teníamos a Ascárate, y con los British arrancamos muy parejos, con la defensa logramos doblegarlos, les metimos varios tries, se fue abriendo, no podían avanzar, y terminamos ganando por 25 a 0" el santafesino integrante de Argentina Legends.

En la continuidad del certamen tuvieron que aguardar rival, que salía del cruce entre Irlanda y Francia. "Irlanda físicamente eran muy buenos, unos pilares, apertura y medio scrum muy buenos. Cuando te ponés la camiseta de Argentina no te importa nada, entrás a la cancha y no sentís los golpes. Al día siguiente no te podés mover, y el partido final nos tocó con Francia. Era muy parecido a nosotros. El año pasado nos ganaron 22 a 21, yo no etaba, y en esta oportunidad pudimos doblegarlos y salir campeones. Había un grupo de argentinos que vive y trabaja en la isla, entonces estaban con la bandera con Messi y Maradona. Después de que pierden los British apoyan a los argentinos.

image.png Los santafesinos Emiliano Dalla Fontana y Francisco De Biaggio jugaron el Word Rugby Classic.

"Francisco se adaptó muy bien al grupo, es un buen tipo, humilde como todos nosotros. Tenemos buena onda con todos. Calculá que fuimos veintidós jugadores más el staff, casi treinta personas, y éramos nosotros sólos. Desde que te juntás en Ezeiza compartís mucho tiempo, desde tomar mate en la playa, jugando al truco, y nosotros es otro mundo porque venimos del amateurismo. La desventaja es lo físico, en comparación con los otros países" explicó el coach del plantel del CRAI en la presente temporada.

"Para jugar en Bermuda no hicimos una gran preparación, es más individual, porque había jugadores en competencia. De los que venían jugando en el año eran pocos. Todos saben jugar, todos se entrenan individual, vos te juntas y coordinas el line out y otras jugadas y nada más. Algunas de penal, y después jugar, son todos muy buenos jugadores, les das la pelota y buscan jugar. Nos hicimos fuertes en la defensa, y en la reorganización. No podíamos errar un tackle, porque si eso pasaba era medio try. Contamos con el Pitu Miralles y Tito Amelong, con un gran desempeño" finalizó señalando el rugbier de nuestra capital.