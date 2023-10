Los Pumas comienzan a poner el foco en el cotejo ante el Rose Team

El miércoles, será libre para los jugadores, y en esa misma jornada se dará a conocer la alineación titular, mientras que el jueves se llevará a cabo el tradicional Captains Run y turno de reconocimiento del campo de juego del Stade de France.

El entrerriano Marcos Kremer comentó que "Queda un partido más, una final más. Queremos irnos de este Mundial ganando y vamos a hacer todo para que así sea; no tiramos la toalla en todo el partido, no la vamos a tirar ahora”. El jugador formado en Los Espinillos aseguró que "vamos a preparar el partido del tercero y cuarto puesto como si fuera la final que queríamos jugar para irnos con un triunfo cada uno a sus casas y aprender para el próximo Mundial, para lo que venga y tomarlo como algo productivo".

image.png El entrerriano Marcos Kremer aseguró que el grupo se quiere ir del Mundial de Francia con un triunfo.

El potente segunda línea de Los Pumas fue claro sobre la victoria de los All Blacks del pasado fin de semana, e indicó que "Se lo merecen. Desde los primeros minutos que estaban en un cambio más, pero me quedo con las ganas del equipo, que hicimos las cosas bastante bien por momentos y cuando ellos marcaron, cuando jugaron un poco mejor, intentamos volver, claramente no lo pudimos concretar y así se dio pero me quedo con eso".

"Ahí se ve la experiencia de un equipo y del otro pero no hay ninguna excusa si no que ya está, fueron mejores que nosotros, lo admitimos, todo el equipo piensa que fueron mejores y que lo merecían más que nosotros asique a aprender y la próxima tener un poquito más claras las cosas, imponer lo nuestro para que nosotros nos lo merezcamos" cerró el ex jugador de Atlético del Rosario de 26 años.

Por su parte, el entrenador Fernández Lobbe, expresó que "el equipo tiene muy en claro, y ya ayer se vio, que terminar con una medalla colgada no es lo mismo que terminar sin una medalla colgada”, y agregó que "Queremos ir por más. No por la medalla en sí, sino por lo que significa este partido para este grupo. Va a ser la última vez que este grupo va a jugar junto". El asistente del australiano Michael Cheika comentó que "Físicamente, los 33 jugadores están disponibles. Estoy convencido de que este equipo tiene el foco y la determinación para salir a ganar”.