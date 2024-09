Los Pumas consiguieron derrotar a Australia en cancha de Colón

La reacción de Los Pumas en el primer tiempo

Tras un comienzo parejo, la apertura del marcador llegó por intermedio del tucumano Albornoz en la primera oportunidad que dispuso. La respuesta de los australianos no se hizo esperar, nivelo el juego y empató el partido 3 a 3. El scrum argentino había comenzado bien. Pisando los once minutos de juego hubo una buena acción de Bautista Delguy que por la falta de apoyo no logró prosperar. A los 15 minutos, Australia aprovechó el desorden de los argentinos y lograron marcar el primer try. La visita ganaba 10 a 3, Marcos Kremer logró apoyar a pura potencia en el ingoal australiano, pero tras la revisión del TMO, el árbitro anuló el try del segunda línea entrerriano. Australia seguía ganando por 10 a 3 a Los Pumas.

Pumas2.jpg

El equipo nacional se mostró un poco descontrolado, y aunque tuvo buenas intenciones, no logró lastimar a los australianos. No hubo serenidad de los conducidos por Felipe Contepomi, mientras que la visita, aprovechando una infracción de los locales, pusieron el marcador 13 a 3 a partir del penal concretado por Donaldson. Los australianos se alimentaban del desorden de Argentina y manejaron el desarrollo de las acciones. Lo ratificaron con el try conseguido por el full back Andrew Kellaway que sumado al goal de Donaldson ponía las cosas 20 a 3.

Hubo una reacción de la escuadra nacional, ya que en una estupenda acción de Mateo Carreras, hubo una conexión con el tercera línea Pablo Matera, que terminó de marcar el mismo wing tucumano. Los Pumas se pusieron 20 a 10, pero iban por más. Y así fue que tras un penal de los visitantes, los argentinos decidieron jugarlo, y llegó el try del capitán Julián Montoya para que a poco del final del primer tiempo, el marcador quede 20 a 17 para los Wallabies. En el epílogo de la primera parte, Pablo Matera estuvo muy cerca, le faltaron unos metros para apoyar en el ingoal contrario. De ese modo, Australia se fue ganando por un apretado 20 a 17.

Pumas3.jpg

El buen rendimiento de Argentina en el complemento

En los 10 minutos finales del primer tiempo, Los Pumas tuvieron una importante reacción. Aparecieron algunas individualidades como los casos de González, Mallía y Mateo Carreras para marcar puntos claves en el momento clave del encuentro en cancha de Colón. En el comienzo del complemento, Argentina metió mucha presión, y fue así que el mendocino González, pegado a la formación tras un scrum, consiguió quebrar la resistencia visitante, por lo que Argentina pasó a ganar 24 a 20.

Con el aliento del público santafesino, Los Pumas demostraron mucha concentración y aprovecharon las oportunidades que dispusieron. El tercera línea Matera, con vehemencia, derribó la defensa australiana para que Los Pumas estiren diferencias en el marcador el cual quedó 31 a 20.

Los Pumas que perdían 13 a 3, sellaron una clara mejoría, y una muy buena reacción. Los conducidos por Felipe Contepomi estaban inspirados. Y a puro pase en el contacto, llegó el try del ingresado Joaquín Oviedo, que sumado al goal de Albornoz dejó el score 41 a 20. No solamente con la pelota en su poder, sino cuando le tocó defender, Argentina estaba pasando un buen momento. A pesar de ello, el rival también juega, y una dudosa acción, McDermott jugó rápido un penal y anotó para los Wallabies que dejaron el marcador 41 a 27.

No iban a tardar mucho Los Pumas para volver a visitar el ingoal australiano, ya que el cordobés Joaquín Oviedo consiguió otro ensayo, y dejó el score en favor de los argentinos por 46 a 27. Con Mayco Vivas en cancha, el jugador formado en CRAR de Rafaela, Argentina quería más, y llegó otro ensayo de Mallía para los argentinos. Un gran segundo tiempo de Los Pumas, que ya tenía aroma a goleada, porque el marcador quedó 53 a 27 en el Cementerio de los Elefantes.

A cuatro minutos del final, el cordobés Oviedo volvió a repetir y ratificó el demoledor momento de Los Pumas. Argentina quedó arriba 60 a 27. No había más tiempo, ya había sonado la chicharra, pero había tiempo para que Cinti logre el último ensayo de la inolvidable tarde en la capital santafesina. Los Pumas se llevaron un gran triunfo, y una actuación inolvidable por 67 a 27.

Síntesis:

Los Pumas 67- Australia 27

Los Pumas: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Joel Sclavi; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Gonzalo Bertranou y Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi. Luego ingresaron: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Franco Molina, Joaquín Oviedo, Santiago Grondona, Gonzalo García y Santiago Carreras.

Australia: Angus Bell, Matt Faessler y Taniela Tupou; Nick Frost y Jeremy Williams; Rob Valentini, Carlo Tizzano y Harry Wilson (capitán); Jake Gordon y Ben Donaldson; Marika Koroibete, Hamish Stewart, Len Ikitau, Max Jorgensen y Andrew Kellaway. Entrenador: Joe Schmidt. Luego ingresaron: Josh Nasser, James Slipper, Allan Alalatoa, Josh Canham, Langi Gleeson, Tate McDermott, Tom Lynagh y Josh Flook.

Pumas4.jpg

Primer tiempo:

2´ penal Tomás Albornoz (Los Pumas) 3-0

4´ penal Ben Donaldson (Australia) 3-3

14´ try Carlo Tizzano convertido por Ben Donaldson (Australia) 3-10

20´ penal Ben Donaldson (Australia) 3-13

28´ try Andrew Kellaway convertido por Ben Donaldson (Australia) 3-20

30´ try Mateo Carreras convertido por Tomás Albornoz (Los Pumas) 10-20

37´ try Julián Montoya convertido por Tomás Albornoz (Los Pumas) 17-20

Segundo tiempo:

7´ try Juan Martín González convertido por Tomás Albornoz (Los Pumas) 24-20

16´ try Pablo Matera convertido por Tomás Albornoz (Los Pumas) 31-20

22´ penal Tomás Albornoz (Los Pumas) 34-20

24´ try Joaquín Oviedo convertido por Tomás Albornoz (Los Pumas) 41-20

29´ try Tate McDermott convertido por Ben Donaldson (Australia) 41-27

31´ try Juan Cruz Mallía convertido por Tomás Albornoz (Los Pumas) 48-27

35´ try Juan Cruz Mallía convertido por Tomás Albornoz (Los Pumas) 53-27.

37´ try Joaquín Oviedo convertido por Santiago Carreras (Los Pumas) 60-27.

40´ try Lucio Cinti convertido por Santiago Carreras (Los Pumas) 67-27.

Amonestado: 39' Kellaway (AUS).

Cancha: Brigadier General Estanislao López, Santa Fe.

Árbitro: Pierre Brousset (Francia).

Asistentes: Ben O'Keefe (Nueva Zelanda) y James Doleman (Australia).

TMO: Marius Jonker (Sudáfrica).