Los Pumas derrotaron a los Wallabies en Sidney

El comienzo de la parte inicial no fue bueno para los argentinos, ya que luego de fallar un penal el rosarino Boffelli, llegó el try de los Wallabies que no perdonaron a una tibia defensa nacional. Errores infantiles, penales groseros y una defensa que no funcionó, hicieron que sea un arranque adverso. Pasados los 10 minutos de juego, un penal de Cooper puso las cosas 10 a 0. Los Pumas mostraban solo arrestos individuales que por supuesto no alcanzaban para jugar frente a un equipo ordenado. Los dueños de casa les alcanzaba con el orden que demostraban.

Argentina que machacaba y machacaba con sus forwards, que hicieron todo el desgaste en busca de acercarse al ingoal local, tuvieron su premio con un penal de Boffelli que puso el tablero 10 a 3.

Los Pumas entraron en partido y llego el try de Jero De la Fuente a partir de un eficiente trabajo del pack. El back formado en Duendes, Emiliano Boffelli, metió un patadón y permitió igualar 10 a 10 el marcador. Argentina consiguió equilibrar las acciones, pero los errores propios agrandaron a un rival que estaba para el knock out. Una pena porque sin dudas Los Pumas eran superiores, pero fallaron en varias facetas. El scrum, los penales infantiles cometidos, las desconcentraciones, el penal inicial que hicieron que al descanso se fueran igualados en 10.

Pumas2.jpg El tercera línea formado en Alumni, Pablo Matera, cumplió una destacada actuación frente a los Wallabies. Prensa UAR

En el arranque del complemento, Argentina salió decidido a buscar el ingoal rival. Primero estuvo muy cerca de marcar con el debutante Isgró, pero luego de varias fases, con una disciplina elogiable en la defensa local, llego el try del capitán Montoya. Con la conversión de Boffelli, la visita pasó a ganar 17 a 10.

Nuevamente los errores en defensa le terminaron costando un try a los argentinos, lo que sumado al goal de Cooper puso el score 17 iguales. Argentina tuvo recompensa por la buena labor defensiva y fue Boffelli que logró con su conversión pasar a ganar 20 a 17 en casi 20 minutos de juego. En una buena entrada de Mateo Carreras, a partir de una asistencia de Matera (una de las figuras) llegó otro ensayo de los argentinos y el goal de Boffelli en casi 30 minutos de juego que dejo el tablero 27 a 17.

No se pudo festejar mucho ya que Australia logró descontar con un ensayo de Kerevi y la conversión de Cooper para quedar a tres puntos de la visita a ocho minutos del final. Con el elenco argentino lanzado en ataque, era try de la visita, pero una intercepción de Mark Nawaqanitawase termina en try de Australia que con el gol de Cooper puso el resultado 31 a 27 a tres minutos del final. Ante un rival de fuste las imprecisiones son claves y terminaron conspirando para los intereses argentinos.

En el último suspiro, Los Pumas lograron por un try de González más la conversión de Boffelli llevarse el triunfo de Sídney. Merecidamente ganaron los conducidos por Cheika pero no fue bueno sufriendo de la manera que lo hizo. En concreto, Los Pumas derrotaron a Australia por 34 a 31 con una sólida actuación y sumaron su primer triunfo en el Rugby Championship 2023.

Pumas3.jpg Inolvidable debut en Los Pumas tuvo el mendocino Rodrigo Isgró, en lo que fue victoria en condición de visitante. Prensa UAR

Más información del Championship

Además del triunfo de Los Pumas sobre Australia de visitante, por la 2ª fecha del Rugby Championship, Nueva Zelanda derrotó a Sudáfrica por 35 a 20. El partido se jugó en el Eden Park de Auckland, y los All Blacks pueden consagrarse campeones el 29 del actual cuando por la tercera fecha visiten a Australia en el Melbourne Cricket Ground.

Nueva Zelanda, que en el debut venció a Argentina en Mendoza por 41 a 12, sumó sus tantos con tries de Aaron Smith, Shannon Frizell y Will Jordan y un try, tres conversiones y tres penales de Richie Mo'unga.La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Nueva Zelanda 9, Sudáfrica 5, Argentina 4 y Australia 1. En la tercera fecha, el 29 de julio, Los Pumas jugarán con Sudáfrica de visitante, y Nueva Zelanda recibirá a Australia.

Síntesis:

Australia 31- Los Pumas 34

Australia: James Slipper (capitán), David Porecki y Allan Alaalatoa; Richie Arnold y Will Skelton; Jed Holloway, Fraser McReight y Rob Valetini; Nic White y Quade Cooper; Marika Koroibete, Samu Kerevi, Len Ikitau y Mark Nawaqanitawase; Tom Wright. Entrenador: Eddie Jones. Luego ingresaron: ordan Uelese, Angus Bell, Pone Fa'amausili, Matt Philip, Rob Leota, Josh Kemeny, Tate McDermott y Carter Gordon.

Los Pumas: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Santiago Grondona y Juan Martínez González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Jerónimo De la Fuente, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Emiliano Boffelli. Entrenador: Michael Cheika. Luego ingresaron: Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro, Eduardo Bello, Lucas Paulos, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez, Matías Moroni.

Primer tiempo: 5', Gol de Cooper por Try de Ikitau (AUS); 11', Penal de Cooper (AUS); 20', Penal de Boffelli (ARG), y 25', Gol de Boffelli por Try de De la Fuente (ARG).

Amonestado: 39', Arnold (AUS).

Parcial: Australia 10 – Argentina 10.

Segundo tiempo: 5, 29 y 40', Goles de Boffelli por Tries de Montoya, M. Carreras y González (ARG); 13, 31 y 35', Goles de Cooper por Tries de White, Kerevi y Nawaqanitawase (AUS); 20', Penal de Boffelli (ARG).

Cancha: Western Sídney Stadium, Sídney.

Referee: Jaco Peyper (Sudáfrica).