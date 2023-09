Los Pumas, con la tranquilidad del deber cumplido ante Samoa

El entrenador Cheika aseguró que "no jugamos mal, hicimos muchas cosas buenas".

Consumada la victoria, el head coach Michael Cheika realizó el siguiente análisis de la actuación argentina frente a los samoanos: “No jugamos mal, hicimos muchas cosas buenas. Estamos contentos por haber ganado, porque había mucha presión y salimos a jugar. Cometimos once penales y debemos bajar esa cifra a menos de un dígito, porque eso es ceder territorio. Debemos ser más clínicos en la zona de puntos; estuvimos muy bien en defensa, metimos mucha presión, pero no me gusta ceder un try”, reconoció. Y sobre el apoyo de la gente, Cheika expresó: “Los hinchas han estado increíble. Hemos sentido su apoyo y ha sido algo muy lindo”.

La importancia de recuperarse era clave, y el centro Matías Moroni hizo referencia a eso: “Ante un rival durísimo, ganamos la primera final de las tres que nos quedan. Rescato con la unión del equipo. Creo que en todo momento dominamos, nunca dejamos de intentar y me quedo con. Estoy feliz por haber ganado; ahora a festejar, descansar y poner la cabeza en Chile. Obviamente nos gusta hacer tries, pero no siempre se puede. Pero son finales y estos resultados son los que nos hacen más fuertes”, expresó el jugador formado en CUBA.

La actitud del seleccionado argentino quedó claramente en evidencia, algo en lo que Pablo Matera puso énfasis: “Salimos a buscar el partido. El partido pasado no pudimos mostrar nuestro juego. Este duelo con los samoanos tuvo varios momentos; cuando pudimos mantener la estrategia de nuestro plan de juego, creo que dominamos las acciones. Esto es partido a partido, y lo importante es sumar puntos para seguir en el torneo”, indicó.

rugby mundial los pumas post triunfo samoa 2.jpg Con las 16 unidades que sumó frente al conjunto del Pacífico, Boffelli alcanzó 21 tantos en este Mundial.

El goleador argentino en la Copa del Mundo (marcó 19 puntos), Emiliano Boffelli, apoyó frente a Samoa su try Nº 13 con la camiseta nacional, brindó este balance de lo ocurrido: “Estamos muy contentos. Había que ganar como sea y se hizo. En la semana analizaremos qué cosas tenemos que corregir, pero estamos contentos por haber cumplido el primer objetivo".

El jugador formado en Duendes de Rosario afirmó que "tuvimos un claro dominio, pero nos faltó marcar puntos en los momentos clave. De todas formas, rescato que siempre seguimos nuestro plan, tratando de laburar el partido, sin saltearnos escalones, algo que nos pasó en el partido con Inglaterra. Creo que hubo un cambio de actitud, y si bien no marcamos puntos cuando debíamos, dimos un paso adelante.

“Más allá de la lluvia -agregó-, no queríamos salirnos de lo planificado. Por momentos salió, y si bien es cierto que por momentos nos complicamos, estamos contentos por cómo salieron algunas cosas. Podríamos haber usado un poco más el pie y meterlos en su campo, pero eso es algo que vamos a analizar más tranquilos en la semana”, expresó el back rosarino.