Los Pumas preparan el cruce frente a Samoa en el Mundial de Francia

La agenda marca el inicio de la semana previa a lo que será el segundo compromiso por la Zona D en la Copa del Mundo, y si bien no hubo casi pausas en el trabajo, en este recorrido esa intensidad toma otra dimensión, porque la proximidad del choque con Samoa impone esas necesidades. Ajustar detalles, puntualizar en algunos aspectos del juego, de eso de trata la rutina previa a un test-match.

Atrás quedó el traspié frente Inglaterra en el debut, y Cheika remarcó la importancia de situarse en el presente: “Hicimos la revisión del primer partido, como siempre, y ahora pasamos a las cosas que necesitamos hacer. No queremos estar más en el futuro, ni muy en el pasado. Los jugadores tienen claro qué cosas queremos mejorar en la preparación; no ha cambiado mucho, es ser más regulares en todos los sectores", expresó en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el centro de entrenamiento en el Complexe Sportif Jean-Gaillardon, en La Baule-Escoublac.

La mentalidad del equipo es un tema que se aborda y se trata internamente, y sobre eso Cheika indicó lo siguiente: “Estos días hablamos mucho sobre eso. Es parte de la formación; es saber qué tipo de equipo somos dentro y fuera de la cancha. Esa mentalidad es importante. Es más, conocer cómo estar atento en momentos específicos; después, es tener claridad para resolver situaciones dentro de la cancha. Esta preparación es a largo plazo, no es una preparación mental de una semana, es un trabajo que se va haciendo de a poco. No es como el entrenamiento de gimnasio, que también trabajamos más (en el plano mental) esta semana".

image.png El head coach Michael Cheika precisó que será clave ser sólidos en defensa frente a los samoanos.

Con respecto a la planificación luego de la derrota en el primer partido, Cheika fue claro y preciso: “Desde hace un tiempo que tengo un plan; después de un año, continuamos ejecutándolo. Todos hacemos lo mejor posible, después veremos el resultado. El objetivo final es estar siempre en un nivel de entrenamiento alto y eso no es fácil, es parte del camino que tenemos que transitar para ser un mejor equipo. Estamos bien; hicimos una muy buena preparación".

"Un equipo puede llegar lejos en una Copa del Mundo cuando tiene la capacidad de reponerse a una situación adversa. Es parte del rugby, siempre. Es cómo volvemos a levantarnos; es parte de nuestro camino, es normal”, expresó con convicción, y se extendió en su comentario: “La reacción de los jugadores en estos días ha sido muy buena. Pero seguramente yo esté influenciado por ser parte del grupo, porque tengo mucha confianza en mi equipo. Sé lo que pueden hacer; tengo otra visión de la que puede tener la gente desde afuera», puntualizó.

El foco puesto en Samoa

El rosarino Emiliano Boffelli, goleador en este ciclo del seleccionado nacional, también transmitió su seguridad: “El foco está puesto en lo que tenemos que hacer nosotros. El primer partido (la caída con Inglaterra) no nos cambió nada la idea de cómo queremos jugar, lo que tenemos que hacer o lo que queremos como equipo. Nosotros siempre buscamos darle opciones a nuestro sistema, a nuestro ataque y darle mucha dinámica. No nos cambia el resultado del primer partido, seguimos pensando en nosotros", indicó el back formado en Duendes.

Y en referencia a las sensaciones dentro del plantel, Boffelli admitió: “Lo más importante es hablar entre nosotros; ver cómo nos vamos sintiendo, lo que vamos pensando, lo que sentimos. Estamos muy bien como equipo, y como grupo. Ya estamos con una confianza máxima entre nosotros para decir lo que necesitamos. Si tenemos miedos, algo normal por lo que significa el Mundial, hay que hablarlo y estar conectados. Obviamente, los más chicos tienen la confianza de apoyarse en los más grandes y esa confianza se siente. Está buenísimo, y repito, como grupo estamos muy bien.

image.png Cheika afirmó que hay posibilidades de que el pilar Joel Sclavi pueda estar presente ante Samoa.

“Es importante -completó- cómo nos tratamos y nos hablamos entre nosotros. Creo que eso está funcionando muy bien; siempre tratando de llegar a los límites máximos para que podamos rendir como jugadores», dijo el back que ya lleva 54 caps con la camiseta nacional.

La unión como equipo y grupo

El cordobés Matías Alemanno, uno de los hombres más experimentados del plantel argentino, es el sexto jugador histórico con más test-matches en la selección, también compartió sus sensaciones: “Somos conscientes en la etapa en la que estamos, en el equipo que tenemos que enfrentar (Samoa). Pensando y trabajando mucho para llegar al viernes de la mejor manera. Hay miedos, ansias, nervios, son un montón de cosas que pasan por la cabeza de uno, pero somos un equipo y hoy en día eso tiene que estar por encima de todo. Estamos en una Copa Mundial de Rugby y es parte de esto. Es estar juntos, apoyándonos, exteriorizando los miedos, las cosas que pasan (por la mente de cada uno), y también disfrutar.

“Repito -agregó-, estamos en un Mundial, no se da todos los días, no se le da a cualquiera, y tenemos que hacernos responsables de eso. Se lo decimos a los más chicos, cualquier cosa que quieran hablar o no, ahí estamos. Se trata de ser un equipo, tanto adentro como afuera de la cancha; preocuparnos por nosotros y cuidarnos como grupo. Se trata de disfrutar también, porque todos estamos cumpliendo un sueño acá. Creciendo como equipo desde ese lado también», indicó el segunda línea surgido en La Tablada.