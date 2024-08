Los Pumas se preparan para debutar en el Rugby Championship

Los Pumas se encuentran en Wellington, a la espera del debut ante los All Blacks el próximo sábado 10 a las 4.05 por el Rugby Championship

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas se prepara para afrontar el debut en e l Rugby Championship 2024. La escuadra nacional conducida por Felipe Contepomi, jugará ante los All Blacks el próximo sábado 10 de agosto a las 4.05. Tras un largo vuelo a Nueva Zelanda, casi 45 horas, el seleccionado trabajó lunes y en la jornada del martes, madrugada de nuestro país, comenzó con actividades en el campo.

La actividad de Los Pumas en la tierra de los All Blacks, comenzó en la jornada del lunes con trabajos indoor con pelota. Allí los jugadores realizaron algunos movimientos con la ovalada y también con algunas cuestiones físicas, como parte de la ambientación y recuperación tras el largo viaje.

En la madrugada de nuestro país, los conducidos por Felipe Contepomi aumentaron las cargas, y se movieron en la cancha donde actúan Norths RFC, y ocasionalmente Wellington. De a poco, sin apresuramientos, comienza a perfilarse el XV que ingresará al Sky Stadium, el hogar de los Hurricanes, y se espera que reaparezcan algunos valores que no estuvieron en la ventana de julio por descanso, como Tomás Lavanini y Juan Cruz Mallía.

image.png Los Pumas jugarán con Nueva Zelanda el próximo sábado 10 de agosto a partir de las 4.05.

El seleccionado nacional volverá a entrenarse este miércoles y jueves, día en el que se anunciará el equipo, y que será de jornada libre. El viernes, Argentina realizará el tradicional Captain´s Run previo al cotejo del sábado. En el plantel argentino, se encuentran los dos jugadores formados en el CRAR de Rafaela, como lo son el primera línea Mayco Vivas y el segunda línea Pedro Rubiolo.

El Toro Sclavi y su vuelta a Los Pumas

Uno de los jugadores citados para el Rugby Championship por Felipe Contepomi, es el marplatense Joel Antonio Sclavi, de 30 años. El jugador formado en Pueyrredón aseguró que "Era un descanso que necesitaba. Después del Mundial seguí derecho y noté que era mucho cansancio mental. Por ahí las jugadas se me complicaban más, se me perdía un poco la cabeza, y pasó. Tuve dos semanas de vacaciones y ya quería volver. Apenas terminó el torneo (Top 14) era difícil pensar en sumarme a Los Pumas, así que vino muy bien. Pude descansar, reiniciar la cabeza y ya con muchas ganas de venir y competir".

image.png El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, dará a conocer el próximo jueves el equipo que jugará con los All Blacks.

El primera línea expresó que "Tenemos que trabajar más la coordinación. Tenemos un lindo pack pero todavía no lo pudimos explotar. Se vio contra Francia. En el primer partido no estaba muy aceitado, pero en el segundo metimos try de scrum, así que poder podemos. Tenemos que seguir trabajando juntos y empujando juntos como lo venimos haciendo cada entrenamiento".

En relación al choque con los All Blacks por el Championship indicó que ""Va a ser un partido difícil, en su casa. Siempre son los favoritos. Nosotros arrancamos bien. No perdemos el foco. Sabemos a lo que vinimos, estamos trabajando bien entre todos, pero tampoco les faltamos el respeto. Sabemos lo que va a ser. Vinimos a trabajar para tratar de sacar la victoria".