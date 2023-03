Los Pumas vencieron a Francia y se consagraron campeones en Canadá

Los Pumas '7 se consagraron campeones del seven de Vancouver al vencer a Francia por 33 a 21 en la séptima etapa del circuito mundial

Los Pumas Seven y un nuevo capítulo histórico en dorado en Canadá.

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas '7, se consagró campeón del certamen de Vancouver, Canadá, en la séptima etapa del circuito mundial de la especialidad, al vencer en la final a Francia por 33 a 21 para quedarse con la Copa de Oro.

En el duelo por la corona, el combinado argentino salió muy concentrado y aventajó a su rival con una intercepción de Marcos Moneta que terminó en try. Francia supo recuperarse y, aprovechando al máximo la posesión, igualó el partido por intermedio de Theo Former. Argentina volvió a ponerse en ventaja con una linda conquista de Rodrigo Isgró y Francia empató el tanteador nuevamente antes del intervalo (parcial de 14-14).

En la segunda mitad, el partido no dio respiro; los europeos sorprendieron de arranque con la conquista de Stephen Parez Edo, pero, a partir de allí fue todo para Los Pumas 7’s; primero con un try vital de Matías Osadczuk, y luego con el punto de quiebre gracias una gran maniobra de Tobías Wade para patear al fondo, aprovechar la velocidad de Moneta y recibir del wing para marcar el try. La última palabra también sería para los argentinos. Agustín Fraga llegó a lingoal y puso cifras definitivas para un equipo que merecidamente se quedó con un nuevo título en Vancouver.

image.png Rodrigo Isgró jugó un gran torneo, y fue elegido el MVP de la final ante Francia en Vancouver.

Para la final, Santiago Gómez Cora dispuso la siguiente formación: Rodrigo Isgró, Agustín Fraga y Luciano González; Joaquín Pellandini, Santiago Álvarez Fourcade, Matías Osadczuk (capitán) y Marcos Moneta; luego ingresaron Tobías Wade y Tomás Elizalde. Matteo Graziano y Alfonso Latorre no actuaron.

Con este nuevo logro, Argentina llegó a su quinto título en el Circuito Mundial y logó or primera vez en su historia quedarse con dos certámenes en una misma temporada. Previamente, Los Pumas 7’s habían salido campeones en Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022 y Hamilton 2023.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora llegaron a lo más alto del podio de manera invicta y de esta forma se ubican segundos, con 108 unidades, en el ranking del World Rugby Sevens Series 2023, que es liderado Nueva Zelanda (120 puntos). Este año, el WRSS otorga la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de París 2024 a los cuatro primeros al final de la temporada, y hay que indicar que por delante quedan cuatro etapas (Hong Kong, Singapur, Toulouse y Londres).

Los Pumas '7 venían de obtener la medalla de plata en la etapa Los Ángeles del circuito, tras perder la definición con Nueva Zelanda, por 22-12, en el estadio Dignity Health Sports Park de la ciudad de Carson, California.

La actividad del seleccionado continuará a fin de mes con la octava etapa del Circuito, la cual tendrá lugar en Hong Kong entre el 31 de marzo y 2 de abril. Posteriormente viajarán a Singapur (8 y 9 de abril) para completar el noveno certamen de la temporada.