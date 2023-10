Histórico: Los Pumas vencieron a Gales y clasificaron a semifinales del Mundial

El seleccionado argentino de rugby se clasificó a semifinales del Mundial de Francia 2023, al vencer a Gales por 29 a 17 en un cotejo válido por los cuartos de final del Mundial de Francia. El triunfo de los argentinos se dio porque los jugadores dejaron todo dentro de la cancha, y se llevan el pasaje a la próxima instancia. Fue un triunfazo, bien a lo argentino, a un rugby nacional al que siempre le cuesta todo un poco más. Emocionante final, con el try del Cachorro Sánchez que robó una pelota clave para luego con un penal dejar el marcador a favor de los argentinos.

Los Pumas se quedaron con el triunfo ante el combinado nacional galés para regresar a las semifinales de la Copa del Mundo tras ocho años y ahora enfrentarán el viernes 20 de octubre a las 16 (hora argentina) en Saint Denis al que se imponga en el duelo entre Irlanda y los All Blacks.

"El rugby me da revancha", celebra Boffelli, máximo anotador ante Gales

Los Pumas.jpg Los Pumas vencieron a Gales 29 a 17 en un partido de cuartos de final del Mundial de Francia.

Los Pumas arrancaron con una secuencia ofensiva larga, moviendo la pelota en todo el frente de ataque, hasta que los galeses cometieron infracción y el elenco nacional pidió palos. Fue la primera oportunidad en el envío a los postes, en la cual Emiliano Boffelli no pudo concretar el kick, y todo seguía 0 a 0. Fueron unos diez minutos iniciales muy intensos, con una buena acción en el contacto y muy concentrados con movimientos seguros que llevaron peligro a campo de los galeses.

La apertura del marcador llegó a los 14 minutos cuando los británicos lograron ganar los espacios, Dan Biggar acompañó la excelente jugada colectiva y selló a su merced la conquista con la que abrió el marcador en Marsella. El marcador 7 a 0 a favor de los británicos fue en el primer ataque de los europeos, cuando Argentina había tenido un buen arranque. Pisando los 20 veinte minutos, una infracción del tucumano Gallo, terminó con penal a favor de Gales que logró convertir Biggar que dejó el tanteador 10 a 0.

Los Pumas.jpg La escuadra nacional tuvo algunos altibajos, pero demostró cabeza, corazón, sangre y tackle para derrotar a los británicos. UAR

Comenzaron a asomar los yerros y los penales, se había arrancado bien, pero se cayó en imprecisiones y no pudo darle continuidad al juego. De a poco logró encontrar su juego y se estableció en campo argentino. Los británicos controlaron e impusieron su juego en el desarrollo de las acciones. Una infracción en un ruck por parte de los argentinos terminó en penal pero el diez británico falló y todo seguía 10 a 0.

A Los Pumas le estaba costando defender con orden. Los británicos presionaron y tenían el control de la pelota. Sobre el final de la primera parte, hubo dos penales del rosarino Emiliano Boffelli que dejó el marcador 10 a 6. Fue un primer tiempo de mucha intensidad, en el cual Los Pumas tuvieron aciertos y errores. Hubo imprecisiones en los metros finales, aunque en líneas generales Gales fue superior ya que estuvo muy concentrado y consiguió tener el control de la pelota.

En el complemento

El segundo tiempo arrancó con todo, un buen accionar del pack argentino terminó con penal para los conducidos por Cheika con un penal de Boffelli para poner el marcador 10 a 9. Con una defensa nacional que fue precisa, la presión dio sus frutos, y desde la mitad de cancha Boffelli metió un patadón y puso a Los Pumas arriba 12 a 10 en el marcador. El público argentino comenzó a entusiasmarse y a alentar sin parar.

Cuando Argentina parecía encarrilarse, Tomos Williams encontró el blanco perfecto en la defensa de Los Pumas, se zambulló en su ingoal para pasar nuevamente a ganar por 17 a 12. Los Pumas apostaron a jugar con el maul y le dio resultado. A doce minutos del final llegó el try de Sclavi que sumado a la conversión de Boffelli dejó el marcador 19 a 17 a favor de los argentinos y el sueño estaba cerca.

Los Pumas.jpg Argentina jugará en semifinales el próximo viernes 20 de octubre a las 17 en Saint Denis. UAR

A tres minutos del final, el tucumano Nicolás Sánchez interceptó una buena pelota, tuvo la fortaleza para correr desde la mitad de cancha y apoyar en el ingoal de los británicos para que junto al goal de Boffelli puso el marcador 26 a 17 a favor de Los Pumas. La buena lectura del Cachorro Sánchez fue clave, pero también el ingreso de Creevy y la salvada de Tute Moroni que evitó el try de los galeses. El penal de Nico Sánchez en tiempo cumplido fue la frutilla del postre que dejó el marcador 29 a 17 y el pasaje a las semifinales del Mundial de Francia.

Síntesis:

Los Pumas 29- Gales 17

Los Pumas: Thomas Gallo, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Tomás Lavanini; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika. Luego ingresaron: Agustín Crevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.

Gales: Gareth Thomas, Ryan Elias y Tomas Francis; Wil Rowlands y Adam Beard; Jac Morgan, Tommy Reffell y Aaron Wainwrigth; Gareth Davies y Dan Biggar; Josh Adams, Nick Tompkins, George North, Louis Rees-Zammit y Liam Williams. Entrenador: Warren Gatland. Luego ingresaron: Dewi Lake, Corey Domachowski, Dillon Lewis, Dafydd Jenkins, Christ Tshiunza, Tomos Williams, Sam Costelow, Rio Dyer.

Primer tiempo: 13´ try y conversión de Dan Biggar, 19´ penal de Dan Biggar; 37 y 42´ penales de Emiliano Boffelli.

Parcial: Argentina 6- Gales 10

Segundo tiempo: 3´ penal Emiliano Boffelli, 8´ penal Emiliano Boffelli, 18´ try Tomos Williams convertido por Dan Biggar, 27´ try Joel Sclavi convertido por Emiliano Boffelli, 36´ try de Nicolás Sánchez convertido por Emiliano Boffelli, 40´ penal de Nicolás Sánchez.

Cancha: Stade Vélodrome, Marsella.

Referee: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Asistentes: Karl Dickson (Inglaterra) y Andrea Piardi (Italia).

TMO: Marius Jonker (Sudáfrica).