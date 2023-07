Los Pumas viajaron para la continuidad del Championship

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, no tuvo un buen debut en el Rugby Championship 2023, ya que perdió de forma categórica con los All Blacks de Nueva Zelanda por 41 a 12. El partido se disputó en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, fue dirigido por el australiano Angus Gadner y contó con un parcial favorable para los All Blacks, por 31-0.