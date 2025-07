Los Pumitas cayeron ante Sudáfrica y se despidieron del sueño mundialista

El seleccionado argentino de rugby Sub 20, Los Pumitas, perdió este lunes en semifinales frente al poderoso conjunto de Sudáfrica por 48 a 24 y no pudo acceder al encuentro decisivo del XV Mundial de la categoría que se disputa en Italia. La final la protagonizarán Sudáfrica ante Nueva Zelanda, que anteriormente le ganó a Francia.

El equipo que conduce Nicolás Fernández Miranda sólo estuvo en partido en el comienzo en el encuentro desarrollado en el Stadio Luigi Zaffanella de Viadana, debido a que los sudafricanos, tras unos minutos de estudio, hicieron valer todo su repertorio y los 10 minutos clavaron el primer try por intermedio de Albertus Bester y conversión de Vusi Voyo, para establecer el 7 a 0 parcial.

Un nuevo try Hassiem Pead y nueva conversión de Voyo, a los 12 minutos, marcaban a las claras la supremacía de los Baby Boks que pasaron a ganar por 14 a 0.

Los Pumitas descontaron a través de un penal de Rafael Benedit (15m.), pero Sudáfrica extendió el marcador con otros dos tries de Jaco Williams (18m.) y Jacques Theron (24m.), con nuevas conversiones de Voyo, para estirar el resultado a 28 a 3.

rugby mundial juvenil m20 los pumitas sudafrica 2.jpg El seleccionado argentino M20 cayó sin atenuantes ante los sudafricanos y jugarán por el tercer puesto.

Sobre el final del primer tiempo, Los Pumitas pudieron pararse mejor y encajaron el primer try en el último minuto por intermedio de Agustín García Campos, más siguiente conversión de Benedit, para irse al descanso 28 a 10.

El combinado albiceleste inició la parte final con más protagonismo y logró su segundo try a los 7 minutos, a través de Timoteo Silva y la conversión de Benedit, para disminuir el marcador 28 a 17 y abrir la ilusión de una histórica remontada. Llegó la conclusión del cotejo, con un lógico triunfo de Sudáfrica y la desilusión de Argentina, que de todos modos cumplió una buena labor y tuvo muy buen Mundial.

Pese a la derrota del pasado 9 de julio ante Francia (26-52), el equipo de Nicolás Fernández Miranda se había metido en la semifinal por haber sido el mejor el mejor segundo con 11 puntos por encima del último campeón Inglaterra (10) e Italia (6).

La otra semifinal la disputaron previamente, Nueva Zelanda, máximo ganador del Mundial M20 con seis títulos, derrotó a Francia, último subcampeón por 34 a 26. Ahora, para Los Pumitas quedará el consuelo del partido por el tercer puesto frente a Francia.

Síntesis: Los Pumitas 24- Sudáfrica 48

Los Pumitas: Diego Correa, Tadeo Ledesma Arocena y Tomás Rapetti; Tomás Duclos y Álvaro García Iandolino; Tomás Dande, Santiago Neyra y Agustín García Campos; Félix Corleto y Rafael Benedit; Bautista Lescano, Felipe Ledesma (cap), Pedro Coll y Timoteo Silva; Pascal Senillosa. Entrenador: Nicolás Fernández Miranda. Luego ingresaron: Jerónimo Otaño, Juan Ignacio Rodríguez, Gael Galván, Valentino Freiria, Pampa Storey, Valentino Reggiardo, Ramón Fernández Miranda, Aquiles Vieyra

Inglaterra: Simphiwe Ngobese, Siphosethu Mnebelele y Hendrik Lubbe; Riley Norton y JJ Theron; Xola Nyali, Bathobele Hlekani y Wandile Mlaba; Hassiem Pead y Vusi Moyo; Jaco Williams, Albertus Bester, Demitre Erasmus y Cheswill Jooste, Gilermo Mentoe. Entrenador: Kevin Foote. Luego ingresaron: Jaundre Schoeman, Oliver Reid, Jean Erasmus, Jaco Grobbelaar, Matt Romao, Ceano Everson, Dominic Malgas, Stephanus Linde.

Primer tiempo: 8, 10, 16 y 22’, Goles de Moyo (S); 13’, Penal de Benedit (A), y 38’, Gol de Benedit por Try de García Campos (A).

Amonestado: 38’, Ngobese (S).

Parcial: Argentina 10 - Sudáfrica 28.

Segundo tiempo: 11’, Gol de Benedit por Try de Silva (A); 14 y 17’, Penales de Moyo (S); 19’, Gol de Moyo por Try de Bester (S); 32’, Gol de Senillosa por Try de Fernández Miranda (A), y 40', Gol de Malgas por Try de Jooste (S).

Amonestado: 27', Reid (S).

Estadio: Payanini Center, Viadana.

Referee: Jeremy Rosier (Francia).