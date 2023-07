Los Pumitas finalizaron en el 9º lugar en Sudáfrica

El inicio no fue el mejor de Los Pumitas. No se jugaban diez minutos y Fiji ya abría el marcador a través de su hooker, Ratu Kavaia Tagivetaua, apoyando el primer try del encuentro. Pero rápidamente los argentinos iban a reaccionar después de una excelente jugada colectiva con el wing de Tala, Valentín Soler, dejando su nombre en las estadísticas dejando el score igualado en cinco puntos, ya que ambos pateadores no habían estado certeros en sus envíos a los postes.

El equipo dirigido por Álvaro Galindo si bien sufría en el scrum, de a poco se fue acomodando y fue encontrándole la vuelta a su rival para que de esa manera lleguen los tries de Valentino Minoyetti y Ernesto Giudice más la conversión de Dicapua. De esta manera Los Pumitas se ponían arriba en el marcador (17-5).

rugby los pumitas fiji mundial m20 en stellenbosch 21.jpg El capitán de Los Pumitas, formado en Los Tilos de La Plata, Eliseo Chiavassa, marcó dos tries ante los fijianos. prensa UAR

A diez minutos del final de la primera mitad, Argentina aprovechó un penal para poner a Fiji en su campo, ir al lineout, para que otra vez sean los delanteros quienes tomen el protagonismo del juego para que sea el tercera línea y capitán, Eliseo Chiavassa quien apoye el cuarto try del conjunto nacional.

Los Pumitas se fueron adueñando literalmente del juego, por eso volvería a golpear en el ingoal fijiano. En esta oportunidad sería el jugador de Deportiva Francesa, Tomás Di Biasi, que sumado a la conversión del apertura de Duendes, Los Pumitas se fueron a los vestuarios arriba en el marcador por 29-5.

El comienzo de la segunda parte fue idéntico al inicio del partido con Fiji nuevamente llegando al ingoal argentino. El centro, Waqa Nalaga, rompió por el centro de la cancha para dejar el resultado parcial 29-12 con la conversión de Isikeli Basiyalo.

Las indisciplinas le pasaron una mala jugada a Los Pumitas que en los primeros minutos del complemento tuvieron que jugar con 13 hombres por las amonestaciones de Mateo Soler y Mateo Lorenzo. Más allá de esto, se las ingeniaron para llegar a zona de peligro rival y conseguir un trypenal gracias al empuje de los delanteros.Cuando Fiji, jugaba a lo Fiji, hacía daño en la defensa nacional. Cada vez que trasladaban la pelota de manera desordenada, rompía la línea de tackle Pumita, por eso pudo anotar un nuevo try por la vía de su fullback, Isikeli Basiyalo.

A medida que el reloj corría, el partido se fue equilibrando. Argentina dejó de ser tan superior a su rival y Fiji se animó a jugar mucho más a partir de su buena obtención y pelotas recuperadas. Fue así como a 15 minutos para el final, se hizo presente en el ingoal celeste y blanco para dejar las cosas (36-22). Argentina acusó recibo, manejó muy bien la pelota para posicionarse en campo fijiano y anotar otra vez. El encargado, el tercera línea y capitán, Chiavassa, apoyaba su segundo try el cual sería elevado a gol por Dicapua para dejar las cosas (43-22).