Los Pumitas se clasificaron a semifinales en el Mundial M20

La primera etapa comenzó con el equipo francés tomando las riendas y golpeando de entrada con un try al minuto de Edouard Jabea Njocke. Los dirigidos por Sebastien Calvet reafirmaron su buen arranque con dos tries más obra de Nolann Donguy, y Lyam Akrab. A partir de entonces, Los Pumitas comenzaron a levantar su nivel y empezaron a presionar en el ingoal de los galos.

Fue así que pasados los 20 minutos consiguieron su primer try de la tarde gracias a una gran acción colectiva coronada por Felipe Ledesma. A pesar del envión, el encuentro se volvió a complicar para Los Pumitas tras la amarilla a Santiago Neyra, que Francia supo aprovechar tan solo un minuto después con dos tries consecutivos de Elijah Ibsaeine. De esta manera, el primer tiempo se cerraba con ventaja para Francia por 38 a 7.

image.png El seleccionado argentino de M20 cayó frente a Francia en Verona.

Al igual que en sus partidos anteriores, el equipo argentino salió al complemento decidido a revertir la imagen, en búsqueda del punto bonus que le diera el pase a semis. Los Pumitas lograron descontar a tan solo tres minutos por intermedio de Tomás Rapetti. La mejora del seleccionado nacional se confirmó con la tarjeta amarilla al recién ingresado Lenny Alifanety, a la que Argentina sacó provecho con un rápido contraataque que derivó en try de Pedro Coll.

Tras la ráfaga argentina, el conjunto europeo respondió con dos tries consecutivos. En este punto, Los Pumitas sabían que necesitaban de un try más para seguir con vida. El seleccionado nacional siguió luchando hasta que finalmente, a ocho minutos del cierre, Jerónimo Otaño logró el tan ansiado tanto de la clasificación, desatando la euforia de todos sus compañeros. El marcador no se volvería a alterar, y finalizaría con victoria para Francia por 52 a 26.

Los Pumitas volverán a la acción el próximo lunes 14 de julio cuando, desde las 15:30 horas de Argentina, se verán las caras por un lugar en la gran final del Mundial ante Sudáfrica, en el Stadio Luigi Zaffanella de Viadana.

image.png El wing paranaense formado en Estudiantes, Bautista Lescano, fue titular ante los franceses.

Síntesis: Los Pumitas 26- Francia 52

Los Pumitas: 1. Diego Correa (Nicanor Rins), 2. Tadeo Ledesma Arocena (Jerónimo Otaño), 3. Tomás Rapetti (Gael Galván), 4. Tomás Duclos, 5. Alejandro Barrios (Álvaro García Iandolino), 6. Franco Benítez (Tomás Dande), 7. Pampa Storey, 8. Santiago Neyra, 9. Fabricio Griffo (Valentino Reggiardo), 10. Ramón Fernández Miranda, 11. Bautista Lescano, 12. Felipe Ledesma (Aquiles Vieyra), 13. Pedro Coll (Matías Cordero), 14. Timoteo Silva, 15. Pascal Senillosa. Entrenadores: Nicolás Fernández Miranda, Galo Álvarez Quiñones y Carlos Mohapp.

Francia: 1. Edouard Jabea Njocke (Lorencio Boyer Gallardo), 2. Lyam Akrab (Quentin Algay), 3. Mohamed Megherbi (Lenny Alifanety), 4. Bartholome Sansón (Corentin Mézou), 5. Charles Kanté Samba, 6. Baptiste Britz, 7. Antoine Deliance (Mathis Baret), 8. Elijah Ibsaeine, 9. Simon Daroque (Baptiste Tilloles), 10. Luka Keletaona, 11. Tom Leveque, 12. Kalvin Gourgues, 13. Robin Taccola (Diego Jurd), 14. Nolann Donguy (Fabien Brau-Boirie), 15. Echegaray. Entrenador: Sebastien Calvet

Primer tiempo: 1m, try de Edouard Jabea Njocke convertido por Luka Keletaona (F); 7m, try de Nolann Donguy convertido por Luka Keletaona (F); 9m, try de Lyam Akrab convertido por Luka Keletaona (F); 13m, try de Tom Leveque (F); 22m try de Felipe Ledesma convertido por Pascal Senillosa (LP); 30m, try de Elijah Ibsaeine convertido por Luka Keletaona (F); 33m, try de Elijah Ibsaeine (F).

Resultado parcial: Los Pumitas 7 vs. 38 Francia

Segundo tiempo: 48m, try de Tomás Rapetti convertido por Pascal Senillosa (LP); 52m, try de Pedro Coll (LP); 56m, try de Kalvin Gourgues convertido por Luka Keletaona (F); 60m, try de Mathis Baret convertido por Luka Keletaona (F); 72m, try de Jerónimo Otaño convertido por Pascal Senillosa (LP).

Incidencias: 29m, tarjeta amarilla a Santiago Neyra (LP); 49m, tarjeta amarilla a Lenny Alifanety (F);

Resultado final: Los Pumitas 26 vs. 52 Francia

Árbitro: Marcus Playle (Nueva Zelanda).

Cancha: Estadio Payanini Center, Verona, Italia.