Los Pumitas se consagraron campeones Sudamericanos en Sauce Viejo

Fue un partido de dos tiempos en el que los argentinos sacaron claras ventajas en el primer tiempo mientras que Uruguay fue más competitivo en el complemento, reduciendo al equipo anfitrión a tan solo cuatro tries.Si bien fue Uruguay quien abrió el marcador con un temprano penal del apertura Ícaro Amarillo, fueron Los Pumitas los que controlaron el resto de la primera etapa.

Pumitas2.jpg El wing de Los Pumitas fue el santafesino formado en CRAI, Mateo Fauda, quien logró convertir un try en el primer tiempo. UNO Santa Fe

Dos tries en igual cantidad de minutos rompieron el ingoal uruguayo. Primero fue el hooker Juan Manuel Vivas con un maul de line y a los 17 minutos el centro local Mateo Fauda, del club CRAI de la Unión Santafesina de Rugby, rompiendo una defensa endeble.

La potencia de Faustino Sánchez Valarolo le permitió llegar al try tras un penal que se jugó rápido a los 22 minutos. Cuatro minutos más tarde, el pilar Gael Galván apoyó un try que se gestó en la enorme continuidad y conservación del balón de su equipo.

Tomás Bocco y Diego Correa fueron los dos try-men Pumitas en el cierre de un primer tiempo que terminó con triunfo parcial por 40-3. El complemento tuvo una clara mejora de Uruguay, siendo más competitivo en las formaciones y con mayor intención de ataque. Al tercer minuto, en una buena jugada por la boca del line, Los Teritos lograron quebrar la línea de try Pumita. Fue el ala Juan Manuel Dotta quien apoyó.

Hubo tres tries más en el segundo tiempo, todos de Argentina – el full back Benjamín Elizalde apoyó en ambas puntas con veinte minutos de diferencia y sobre el final, el apertura Santino di Lucca, de gran juego con el pie, convirtió su propio try para cerrar el claro triunfo argentino.

Pumitas3.jpg El combinado nacional consiguió derrotar a Los Teritos de Uruguay por un contundente 59 a 8. UNO Santa Fe

Sensaciones en Sauce Viejo

Enrique Patrizi sostuvo que "el organizar este torneo es consecuencia de todo el trabajo que se ha venido desarrollando durante este tiempo, en forma conjunta entre la Unión Santafesina, sus clubes y la empresa Santa Fe Producciones. Eso nos ha permitido que durante los últimos años desarrollar estos eventos y por eso mismo la UAR y Sudamérica Rugby confian y nos brindaron estas posibilidades".

"La recepción de la gente con este Sudamericano ha sido muy bueno. Hemos visto mucho entusiasmo, la gente participó con su presencia tanto en Universitario, como en CRAI, como ahora en Santa Fe Rugby. Quedó demostrado que en este partido final con Uruguay hemos tenido una muy buena concurrencia, y lo disfrutamos como se merece este tipo de eventos de carácter internacional. Sumamos a eso que tuvimos a un jugador de nuestra Unión, de CRAI, como Mateo Fauda como titular, lo cual es para destacar" indicó el presidente de la Unión Santafesina de Rugby.

"Hemos hecho dos mundiales de juveniles, luego hicimos las finales del Torneo del Litoral que fueron tan importantes, y ahora orgullosos de ser anfitriones de un campeonato Sudamericano, ya que nos convocó Sudamérica Rugby para que trabajemos haciendo la producción junto a la Unión Santafesina. Han participado Chile, Argentina y Uruguay, que la semana pasada clasificó para el Mundial Juvenil" expresó Carlos Fertonani.

El responsable de Santa Fe Producciones y organizador del Sudamericano M19 comentó que "el miércoles pasado Los Pumitas le ganaron a Chile en CRAI, y ahora Argentina le ganó a Uruguay, en Santa Fe Rugby, en este torneo de Menores de 19 que es Sudamericano. Siempre cuando vienen estos eventos y es que todo el mundo del rugby pueda disfrutarlo, por eso es que rotamos las sedes de los partidos".

Pumitas4.jpg Argentina marcó diez tries frente a los uruguayos, y en el miércoles pasado superó a Chile por 68 a 0. UNO Santa Fe

Síntesis:

Argentina 59- Uruguay 8

Argentina: Diego Correa (Estudiantes de Paraná), Juan Manuel Vivas y Gael Galván; Efraín Elías y Luciano Asevedo, Ignacio Torrado, Santos Fernández de Oliveira y Joaquín Aguilar; Tomás Di Biase y Santino Di Lucca; Joaquín Corleto, Tomás Bocco, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Fauda (CRAI) y Benjamín Elizalde. Luego ingresaron: Marcos Camaerlinckx, Gonzalo Bazán Gargallo, Tomás Rapetti, Álvaro García Iandolino, Juan Penoucos, Genaro Podestá, Facundo Rodríguez y Santino Zangara.

Uruguay: Francisco García (capitán), Tomás Sturla y Santiago Martirene; Felipe Bofill y Manuel Bertolotti; Juan Manuel Dotta, Franco Bertini y Arturo Ten Hoever; Mateo Pilorget e Icario Amarillo; Pedro Francomano, Alfonso Perillo, Augusto Flangini, Santiago Gini y Francisco Landauer. Entrenador:Cochi Durán. Luego ingresaron: Julián López, Felipe Pick, Santiago Cagnone, Benjamín Borrazas, Phillip Bowles, Federico Lawlor, Juan Andrés Echegoyen y Emanuel San Andrea.

Primer tiempo: 11´ penal Icaro Amarillo, 15´ try Juan Manuel VIvas convertido por Santino Di Lucca, 18´ try Mateo Fauda convertido por Di Lucca, 21´ try Faustino Sánchez Valarolo convertido por Di Lucca, 25´ try Gael Galván convertido por Di Lucca, 30´ try Tomás Bocco convertido por Di Lucca y try Diego Correa convertido por Di Lucca.

Parcial: Argentina 40- Uruguay 3

Segundo tiempo: 3´ try Juan Manuel Dotta, 8´ try Benjamín Elizalde, 23´ try Benjamín Elizalde convertido por Di Lucca, 31´ try y conversión de Santino Di Lucca.

Referee: Tomás Ninci (Córdoba).

Cancha: Santa Fe Rugby Club